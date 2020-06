Essen: Disco-Betreiber veranstaltet Party trotz Corona – dann eskaliert es

Essen. Die Polizei in Essen ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag zu einem Einsatz in Altenessen gerufen worden.

Es würde eine Massenschlägerei mit 50 Menschen geben, so der Einsatzbericht. Doch als die Polizei Essen dort eintraf, entpuppte sich der Vorwurf als nicht ganz korrekt.

Polizei Essen wird zu Massenschlägerei gerufen

Es habe zwar eine Auseinandersetzung gegeben, aber keine Massenschlägerei.

Stattdessen haben die Beamten allerdings eine illegale Party in einem Club an der Ecke Altenessener Straße/Lierfeldstraße aufgelöst. Dort waren rund 50 Gäste beisammen.

Die Polizei Essen hatte viel zu tun. (Symbolbild) Foto: dpa

Verstöße gegen Corona-Regeln

In Essen hat es am Pfingstwochenende mehrere Corona-Verstöße gegeben

Bei der Aktion "Rettet die Rü" haben sich viele Teilnehmer nicht an die Regeln gehalten

Nach dem Pfingstwochenende sind Stand Dienstagmorgen 74 Personen in Essen am Coronavirus erkrankt

Seit Beginn der Erkrankungswelle Ende Februar / Anfang März sind es 864

In den vergangenen sieben aufeinanderfolgenden Tagen hat es 31 Neuinfektionen in Essen gegeben

Es wurde Anzeige gegen den Disco-Betreiber und die Gäste erstattet. Um welchen Club es sich genau handelte, ist nicht bekannt. (dpa/fb)