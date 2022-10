Essen: Unbekannte werfen Gegenstände von Brücke – Zug schwer beschädigt

Übler Zwischenfall auf den Gleisen der Deutschen Bahn in Essen am Sonntagabend (9. Oktober). Unbekannte schmissen Gegenstände von einer Brücke in Essen. Einer davon schlug auf der Frontscheibe eines heranrauschenden Zuges ein!

Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen des Vorfalls in Essen, bei dem der Lokführer zum Glück unverletzt blieb. Denn angesichts des Schadens hätte weitaus mehr passieren können.

Essen: Unbekannte werfen Gegenstände auf Zug

Es war ein gewaltiger Schreck für einen Lokführer auf seiner Fahrt mit einem Güterzug von Essen nach Gelsenkirchen am Sonntagabend. Gegen 21.15 Uhr bemerkte der Mann an der Fußgängerbrücke Rahmstraße an der Köln-Mindener-Straße in Essen drei Personen. Sie schmissen Gegenstände von der Brücke. Sie machten selbst dann nicht Halt, als der Zug die Strecke passierte.

Einer von ihnen erwies sich leider als treffsicher. Sein Wurf traf den vorbeifahrenden Zug. Der Einschlag hinterließ einen satten Schaden an der Frontscheibe. Nicht auszumalen, was hätte passieren können, wenn der Gegenstand den Lokführer getroffen hätte.

Einer der Werfer traf den Güterzug in Essen. Foto: Bundespolizei Essen

Polizei bittet um Hilfe

Letztlich sollte der Lokführer aber mit dem Schrecken davonkommen. Nichtsdestotrotz ermittelt die Polizei nun wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr sowie wegen Sachbeschädigung.

Weitere Meldungen aus Essen: Essen: Türkisches Lokal schlägt Alarm – keine Kunden aus Angst vor kriminellen Clans?

Bei der Aufklärung des Falls hoffen die Beamten auf die Hilfe von Zeugen. Du hast die Würfe auf den Güterzug in Essen beobachtet oder kannst Angaben zu den Beteiligten machen?

Mehr aus Essen: Preis-Wahnsinn bei Essener Imbissbuden! Currywurst wird immer teurer

Dann melde dich bitte bei der Bundespolizei unter folgender Nummer: 0800/ 6 888 000.