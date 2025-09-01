Hat das Essener S-Bahn-Drama endlich ein Ende? DANN soll es so weit sein

Pendler und andere Reisende im Ruhrgebiet und im Rheinland werden bei dieser Nachricht genau hinhören. Mit Hochdruck arbeitet die Deutsche Bahn an der Wiederherstellung der S-Bahn-Strecke zwischen Essen und Düsseldorf. Die massiven Schäden, die ein Hangrutsch vor eineinhalb Jahren bei Ratingen verursacht hatte, werden behoben.

Gleise und Oberleitungen waren damals auf 650 Metern Länge so stark beschädigt, dass die Strecke der S6 komplett gesperrt werden musste (>>> hier mehr dazu). Ein Drama nicht nur für Pendler. Die Ableitung des Wassers, aber auch die Bürokratie verzögerten den Start der Arbeiten. Inzwischen laufen diese auf Hochtouren.

Arbeiten an S6-Strecke zwischen Essen und Düsseldorf auf Hochtouren

Nach dem Hangrutsch musste das Eisenbahn-Bundesamt zunächst eine umfassende Planung prüfen und genehmigen. Dieser Prozess habe insgesamt eineinhalb Jahre gedauert, erklärte Projektleiterin Marija Sunjevaric gegenüber Radio Essen: „Wir mussten nach dem Hangrutsch bei null starten. Eineinhalb Jahre hören sich immer viel an, aber das ist eigentlich ein sehr, sehr schneller Prozess, den man bei anderen Projekten nicht immer hat.“ Inzwischen werden am Hang zahlreiche Mikropfähle eingesetzt und später ein Netz gespannt. Eine sogenannte Bohrpfahlwand soll den Hang zusätzlich stabilisieren, bevor die Arbeiten an der Strecke fortgesetzt werden können.

Die Sperrung der gesamten Verbindung zwischen Essen und Düsseldorf nutzen die Verantwortlichen bei der Deutschen Bahn außerdem für zusätzliche Maßnahmen. So erneuert die Bahn-Tochtergesellschaft DB InfraGO parallel die Gleise und Weichen auf einem 15 Kilometer langen Abschnitt. Auch zwei Bahnübergänge werden modernisiert. Wenn schon auf dem Abschnitt gearbeitet wird, dann soll zumindest alles erledigt werden, was in den nächsten Jahren sowieso angestanden hätte. Dieses Vorgehen soll verhindern, dass die S6 in Zukunft erneut längere Ausfälle verkraften muss.

Fertigstellung soll viel früher passieren als geplant

Trotz der Bemühungen der Deutschen Bahn bleibt die Geduld der Fahrgäste zwischen Essen und Düsseldorf stark auf die Probe gestellt. Viele Pendler sind genervt von den Ersatzbussen, die oft unpünktlich fahren und deutlich mehr Zeit in Anspruch nehmen. Für sie ist die Vollsperrung der Strecke eine erhebliche Belastung. Doch Marija Sunjevaric zeigt sich optimistisch, dass die Bauarbeiten bald abgeschlossen werden: „Wir wollen zum 14. Dezember wieder fahren. Das sieht gut aus, das schaffen wir.“

Der Termin wäre ein frühes Weihnachtsgeschenk für alle Pendler, klingt aber ambitioniert. Denn ursprünglich war die Wiedereröffnung der Strecke erst für Juni 2026 vorgesehen. Dass die Deutsche Bahn den Zeitplan so weit vorziehen konnte, liegt laut den Verantwortlichen daran, dass die Arbeiten sehr gut koordiniert wurden.