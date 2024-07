Essen: Gastronomin blickt in Biergarten – was sie dort sieht, lässt sie vor Wut schäumen! „Armselig“

Ganz miese Nummer in Essen. Als Renate Rendschmidt am Donnerstag (4. Juli) zu ihrem Biergarten an der Donnerstraße 228 kommt, fällt die Gastronomin beinahe vom Glauben ab.

Noch am Tag zuvor sei alles in Ordnung gewesen im „Biergarten Dellwig“. Doch jetzt musste Renate Rendschmidt die Polizei rufen.

Essen: Gastronomin fassungslos

Aperol, Stauder und zünftige Speisen. Im „Biergarten Dellwig“ können es sich die Gäste unter freiem Himmel so richtig gutgehen lassen. Selbst im Hochsommer lässt es sich unter den Sonnenschirmen bestens aushalten. Doch das Gerangel um die besten Plätze könnte jetzt zunehmen. Denn Unbekannte haben sieben Tische und 30 Stühle mitgehen lassen!

Renate Rendschmidt verständigte sofort die Polizei und ruft über Facebook eine Belohnung von 500 Euro aus für Hinweise, die zur Ergreifung der Täter führt:

Essener entsetzt: „Wie armselig“

Der Diebstahl muss in der Nacht von Mittwoch (3. Juli) auf Donnerstag stattgefunden haben, sagt die Gastronomin im Gespräch mit DER WESTEN. Sie geht davon aus, dass die Täter mit einem Transporter unterwegs waren, um die große Anzahl der schweren Tische und Stühle mitzunehmen. Was sie besonders verwundert: Der Platz rund um den Biergarten ist eingezäunt. Die Diebe müssen also die Bauzäune entfernt haben, um dann seelenruhig zuzuschlagen.

Renate Rendschmidt hofft nun auf Zeugen, die möglicherweise in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag etwas Auffälliges rund um den Bereich in unmittelbarer Nähe zum S-Bahnhof Essen-Dellwig-Ost beobachtet haben könnten. Das Urteil der Essener unter dem Facebook-Post ist eindeutig. „Wie armselig, Stühle und Tische zu Klauen“, findet eine. „Wirklich unfassbar“, schließt sich die nächste an. Hast du etwas beobachtet? Dann melde dich am besten bei der Polizei Essen oder direkt beim „Biergarten Dellwig“ unter der Nummer: 0201/8 66 93 10.