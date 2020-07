Ein in Essen eingesetzter Polizeihubschrauber war in der Nacht zu Donnerstag gleich zwei mal erfolgreich. (Symbolfoto)

Essen: Darum kreiste in der Nacht ein Polizeihubschrauber über der Stadt

In Essen war ein Polizeihubschrauber in der Nacht zu Donnerstag gleich zwei Mal im Einsatz – und das erfolgreich.

Der Hubschrauber half in Essen bei einer Verfolgungsjagd und der Suche nach einem Einbrecher.

Essen: Männer liefern sich Verfolgungsjagd mit Polizei

Als Polizisten in Essen-Borbeck am frühen Donnerstagmorgen zwei junge Männer (18 und 22 Jahre) in einem Twingo kontrollieren wollten, rasten die Männer auf der Germaniastraße davon.

Der Wagen überfuhr mehrere rote Ampeln. Als sich ein eintgegen kommender Streifenwagen dem schwarzen Renault in den Weg stellen wollte, versuchte der Fahrer über den Gehweg zu fahren, dabei kollidierte er mit dem Polizeiwagen, der wiederum ein geparktes Auto beschädigte.

Trotzdem konnten die Männer die Flucht in dem Auto erstmal fortsetzen, bis sie von einem Streifenteam in der Straße Dreigaberfeld aufgegabelt wurden. Der 22-Jährige hatte den passenden Twingo-Autoschlüssel dabei, außerdem war der Pkw auf ihn zugelassen. Ein Alkoholtest bei beiden Männer fiel negativ aus, der Drogentest bei dem mutmaßlichen 22-jährigen Fahrer war allerdings positiv.

Ein hinzugerufener Polizeihubschrauber konnte den in der Nähe abgestellten Twingo ausfindig machen.

Essen: Polizeihubschrauber stellt Einbrecher

Der eingesetzte Polizeihubschrauber schlug in der Nacht zu Donnerstag schließlich zwei Fliegen mit einer Klappe: Weil er schon in der Luft war, wurde der Hubschrauber gleich noch nach Essen-Rüttenscheid geschickt.

Dort war ein Mann in der Brasserstraße in eine Zahnarztpraxis eingebrochen, so „Radio Essen“. Der Hubschrauber konnte den flüchtigen Mann finden, der Einbrecher wurde festgenommen. (kv)