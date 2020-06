In Essen gab es in den frühen Morgenstunden den Einsatz eines Polizeihubschraubers über der Stadt. (Symbolbild)

Essen: Darum kreiste in den Morgenstunden ein Polizeihubschrauber über der Stadt

Essen. Aufregung in Essen-Kray!

In den frühen Morgenstunden des Mittwochs hat es über dem Stadtteil einen Polizeihubschrauber-Einsatz gegeben. Viele Anwohner dürfte der kreisende Helikopter wohl aus den Betten gescheucht haben. Wir verraten dir, warum der Hubschrauber über Essen kreiste.

Essen: Polizeihubschrauber auf der Suche nach Fahrraddieben

Nachdem es Ende Mai einen aufsehenerregenden Hubschrauber-Einsatz in Frohnhausen gegeben hatte, fragten sich viele Bürgerinnen und Bürger auch am Mittwochmorgen, warum ein Helikopter über der Stadt schwebte. Während es Ende Mai um einen Angriff auf ein türkisches Café ging, ist der Grund diesmal weit weniger spektakulär.

In der Kiwittstraße hatten Einbrecher gegen 3.15 Uhr offenbar mehrere Keller aufgebrochen und waren auf der Suche nach Diebesgut. Bereits in der Nacht zuvor waren bei einem Einbruch in der Gegend drei Räder gestohlen worden. Die Beamten entschieden sich deswegen, einen Hubschrauber und einen Diensthund anzufordern, um die Einbrecher möglichst schnell auffindig zu machen.

Der Einsatz des Hubschraubers brachte jedoch nicht den gewünschten Erfolg: Die Einbrecher blieben unaufspürbar. Gegen kurz nach 5 Uhr am Morgen war von dem Hubschrauber laut „Radio Essen“ bereits nichts mehr zu sehen.

Auf die Frage, ob es üblich sei, wegen mutmaßlicher Fahrraddiebe einen Hubschrauber anzufordern, antwortete eine Sprecherin der Polizei Essen lediglich, dass diese Entscheidung von den Kollegen vor Ort getroffen werden müsse. (dav)