Essen: Kultkneipe „Drehscheibe“ bekommt mit DIESEM Schriftzug die Corona-Wut zu spüren

Essen. Die Stadt Essen reagiert: Ab sofort müssen auch alle Bars, Kneipen, Turnhallen und Schwimmbäder wegen des Coronavirus geschlossen bleiben. Einen, den das besonders hart treffen dürfte: René Pascal. Schlagersänger und Wirt der Kultkneipe „Drehscheibe“ in Essen.

Schlagersänger und Betreiber der Kneipe „Drehscheibe“: René Pascal. Foto: Julia Tillmann / FUNKE Foto Services

Der 68-Jährige hatte noch am Freitag vollmundig via Facebook angekündigt: „Hallo Freunde, hallo Essen, eine wichtige Nachricht für alle Corona-Verunsicherten: Wir, von der Drehscheibe, lassen Euch nicht in Stich und haben an diesem Wochenende zu den gewohnten Uhrzeiten geöffnet.

Natürlich soll man die ganze Sache ernst nehmen, aber wir sollten uns auch nicht den Spaß nehmen lassen. Desinfektionsmittel sind in ausreichendem Maße vorhanden, oder wie wir auch sagen: "STÖSSCHEN, STÖSSCHEN, STÖSSCHEN".

________________________

Alles, was du zum Coronavirus wissen musst:

>> Wie sieht die Lage im Krisengebiet NRW aus? Mehr dazu liest du HIER

>> Alle Entwicklungen zum Coronavirus in Deutschland und weltweit erfährst du HIER

>> Dieses simple Haushaltsmittel ist sogar besser als Desinfektionsmittel

>> Du hast Verdacht auf Corona? Das solltest du jetzt tun!

________________________

Essen: Drehscheibe mit Corona-Spruch beschmiert

Einige Chaoten fanden diese Ansage wohl weniger feierlich: Sie beschmierten das Lokal von außen mit Farbe. In silberner Schrift waren am Sonntag neben der Eingangstür die Worte „EHRENLOS CORONA ANGST?“ zu sehen. Der Absender? Unbekannt.

Neben der Eingangstür hat jemand die Worte hingeschmiert. Foto: Rene Anhuth / ANC-NEWS

Die kryptischen Worte können jedoch durchaus als Kritik verstanden werden, dass die Drehscheibe trotz Corona-Krise weiterhin geöffnet hatte. Mit dem Erlass der Stadt Essen wird es wohl keinen Ärger mehr wegen der Öffnungszeiten geben. Denn auch die Kultkneipe muss vorerst ihre Pforten geschlossen halten.

Zahlen klettern in NRW weiterhin

Die Zahl der nachgewiesenen Coronavirus-Infektionen ist in Nordrhein-Westfalen über die Marke von 2000 gestiegen. Am Sonntag gab es (Stand 11.30 Uhr) 2100 bestätigte Erkrankungen mit dem Erreger Sars-CoV-2, wie das Gesundheitsministerium in Düsseldorf mitteilte. (mb/dpa)