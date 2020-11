Essen: Corona-Schock! Zeche Zollverein sagt beliebtes Event ab – „Jammerschade“

Eine weitere Veranstaltung an der Zeche Zollverein in Essen fällt der Corona-Pandemie zum Opfer.

Essen. Nächste Absage in Essen!

Der neue Lockdown im November macht auch vielen Veranstaltungen in Essen einen Strich durch die Rechnung. Die Veranstalter des Weihnachtsmarktes hoffen weiterhin, dass sie im Dezember vielleicht doch ein paar Buden öffnen können, doch jetzt wurde ein anderes Event im Dezember abgesagt.

Essen: Nächstes Event wegen Corona an der Zeche Zollverein abgesagt

Die Zeche Zollverein verkündete am Freitag, dass die beliebte 150 Meter lange Eisbahn an der Kokerei in dieser Saison leider ausfallen muss. In großen Lettern prangt schräg auf der Homepage: „Zollverein Eisbahn findet in der Saison 2020/2021 nicht statt - Abstandsregeln können nicht eingehalten werden“.

Auch bei Facebook teilen die Verantwortlichen der Stiftung Zollverein den Eislauf-Fans mit, dass sie den ganzen Sommer überlegt hätten, wie sie die Schlittschuhsaison corona-konform gestalten könnten - doch mit der neuen Corona-Schutzverordnung geben sie die Hoffnung nun auf.

„Mussten jetzt die Bremse ziehen“

Sie schreiben: „Die aktuellen Regeln der Corona-Schutzverordnung verbieten „Individualsport“ mit Personen aus mehr als zwei Haushalten – und darunter würde das Angebot auf der Eisbahn fallen. Wir wissen nicht, ob das Infektionsgeschehen und somit die rechtliche Lage sich im Dezember und Januar ändert. Deshalb mussten wir jetzt die Bremse ziehen.“

Weiter teilen sie mit: „Wenn wir durch die Absage auch nur eine mögliche Ansteckung verhindern, ist es die richtige Entscheidung.“ Sie setzen nun all ihre Hoffnung auf die kommende Saison.

Das ist die Zeche Zollverein:

Die Zeche Zollverein in Essen war von 1851 bis 1986 in Betrieb

Heute ist sie ein Architektur- und Industriedenkmal

An ihrem Standort befinden sich viele kulturellen Einrichtungen wie das Ruhr Museum und die Folkwang Universität der Künste

2001 wurde die Zeche mit dem berühmten Doppelbock zum Unesco-Welterbe ernannt

Sie ist ein Touristenmagnet. Täglich finden verschiedene Führungen statt

Viele Nutzer bei Facebook sind enttäuscht, können die Maßnahmen aber dennoch verstehen und stehen hinter der Entscheidung. „Jammerschade. Jedoch konsequent“, schreibt beispielsweise jemand. Ein anderer pflichtet ihm bei: „Schade aber richtig! Chapeau! Einen Arsch in der Hose zu haben ist heutzutage selten, aber wichtig!“

In diesem Jahr wird die Eisbahn wegen der Corona-Pandemie nicht in Essen aufgebaut. (Archivbild) Foto: Kerstin Kokoska/Funke Foto Services

Die Eisbahn an der Zeche Zollverein wäre am 5. Dezember eröffnet worden. Bis zum 10. Januar 2021 sollte sie Wintersportsfans anlocken. Wenn du schon Tickets für das Eisstockschießen gekauft hast, werden diese zurückerstattet. Wende dich am besten per Mail an eisbahn@zollverein.de. (js)