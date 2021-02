Corona in Essen: Mit dem Taxi zum Impfzentrum? Stadt plant jetzt DAS

Diese Impfstoff-Arten gibt es und so funktionieren sie.

Essen. JETZT geht es Corona in Essen an den Kragen – zumindest im wörtlichen Sinne...

Das Coronavirus hält Deutschland noch immer im Würgegriff. Laut der renommierten Johns-Hopkins-Universität (USA) sind mehr als 69.000 Menschen an oder mit Covid-19 gestorben, mehr als 2,4 Millionen Personen sind infiziert worden. Trotz begonnener Impfungen und Dauer-Lockdown gehen die Infektionszahlen nur langsam zurück. Impfungen sollen helfen, gerade ältere Menschen zu schützen.

Doch sie sind nicht immer in der Lage, selbst zum Impfzentrum zu gelangen. Deshalb will die Stadt Essen jetzt besondere Corona-Vorkehrungen treffen – und die haben es in sich!

Am Mittwoch ist in der Ratssitzung beschlossen worden, dass die Stadt prüfen soll, ob im Rahmen einer unbürokratischen Härtefallregelung Menschen über 70 Jahre ein Taxi-Gutschein erhalten sollen, mit denen sie zum Impfzentrum Essen in der Messe fahren können!

Wird es in Essen bald Taxi-Gutscheine für Senioren geben? Möglicherweise! (Symbolfoto) Foto: IMAGO / Petra Schneider

Die Gutscheine sollen diejenigen erhalten, die sonst über keine andere Möglichkeit der Beförderung haben, teilt die Stadt mit. Die Senioren müssen lediglich einen kleinen Eigenanteil dazulegen.

Corona in Essen: Senior war zu Fuß zum Impfzentrum unterwegs

Wann eine Entscheidung diesbezüglich erfolgt, steht noch nicht fest. Allerdings wären dann Fälle wie zuletzt vor wenigen Wochen, als ein Senior im Schneechaos mangels Beförderungsmöglichkeiten quer durch die Stadt in Richtung Impfzentrum gegangen war, zumindest die absolute Ausnahme und im Idealfall unnötig.

Die Stadt soll außerdem dafür sorgen, dass ehrenamtliche Beförderungsangebote wie von Wohlfahrtsverbänden, Kirchen oder Bürgerbusvereinen bei entsprechender Umsetzung Senioren auf Taxi-Gutscheine aufmerksam machen sollen.

Na, hauptsache, Covid-19 ist bald in UNSEREM Würgegriff... (mg)

