Essen: Impfzentrum öffnet! DAS passiert mit den Terminen, die wegen der Schnee-Lage nicht wahrgenommen werden können

Essen. Riesen-Erleichterung in Essen!

Das Coronavirus hält Deutschland noch immer im Würgegriff, laut der renommierten Johns-Hopkins-Universität sind mehr als 61.000 Menschen an oder mit Covid-19 gestorben. Am Montag nehmen auch endlich die 53 Impfzentren in NRW ihren Betrieb auf, auch das in Essen-Rüttenscheid. Im Vorfeld ist es für viele Menschen, die älter als 80 Jahre alt sind, trotz höchster Priorität nicht leicht gewesen, einen Termin zu vereinbaren.

Hat man es dann doch geschafft, direkt zum Start einen Termin zu haben, vergeht einem die Lust spätestens dann, wenn man nach draußen schaut: Nichts als Schneechaos in Essen und im ganzen Pott. Was also tun, wenn man keine Fahrmöglichkeiten hat? Verfällt dann der mühsam vereinbarte Impftermin einfach?

Essen: DAS passiert mit Impf-Terminen, die wegen Schneechaos nicht wahrgenommen werden

Denn trotz Impf-Hotline ist es schwer, an die entsprechenden Stellen zu gelangen. Lange Wartezeiten am Hörer sind die Regel, da jeder, der durchkommt, auch meist schon direkt den zweiten Impftermin vereinbart. Denn Impflinge, die in Essen wohnhaft sind, dürfen sich nicht woanders impfen lassen – das gilt auch für die zweite Impfung nach 21 Tagen.

Ab Montag beginnen auch die Impfungen in Essen. Foto: IMAGO / Rupert Oberhäuser

Wer es wegen Schnee und Eis am Montag aber nicht ins Impfzentrum schaffen sollte, braucht sich keine Sorgen zu machen: Der Termin erlischt nicht. Man kann auch am Dienstag, Mittwoch oder Donnerstag jeweils zur selben Uhrzeit des ursprünglichen Termins in die Messe kommen. Das hat die Stadt mitgeteilt. Doch auch dann sollte man unbedingt an seinen Ausweis denken.

Das ist die Stadt Essen:

geht auf das vor 850 gegründete Frauenstift Essen zurück

582.760 Einwohner, neun Stadtbezirke und 50 Stadtteile, viertgrößte Stadt in NRW

seit 1958 Sitz des neugegründeten Bistums Essen

Wahrzeichen unter anderen: Zeche Zollverein, Villa Hügel, Grugapark Essen

war 2010 Kulturhauptstadt Europas und 2017 Grüne Hauptstadt Europas

Oberbürgermeister ist Thomas Kufen (CDU)

Essen: Pro Woche sollen 2.000 Bürger geimpft werden

In Essen-Rüttenscheid ist derweil alles so weit vorbereitet. Die Stadt geht davon aus, dass täglich rund 400 Essener auf sechs Impfstraßen über sechs Stunden pro Tag geimpft werden können, von Montag bis Freitag also etwa 2.000 Bürger.

Jetzt heißt es also: Ab an die Nadel – damit Corona keine Chance hat. (mg)

