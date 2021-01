Essen: Polizei löst illegalen Gottesdienst mit rund 100 Teilnehmern auf ++ Gemeinde wehrt sich gegen Falschmeldungen

Essen. Corona-Irrsinn in Essen!

Die Polizei ist am Donnerstagabend zu einem Einsatz ausgerückt, der es in seiner Dimension in sich hatte. Denn trotz des verhängten Corona-Lockdowns und der nochmals nachgeschärften Verordnungen haben etliche Menschen auf der Altenessener Straße in Essen einen Gottesdienst gefeiert!

Essen: Polizei löst Gottesdienst mit fast 100 Teilnehmern auf

Ein Anrufer hatte der Polizei um 19.47 Uhr gemeldet, dass eine größere Anzahl an Menschen das betroffene Gotteshaus betreten habe. Als die Polizei kurze Zeit später mit der Hundertschaft eintraf, saßen 88 Erwachsene sowie 10 Kinder in der Kirche.

Keine der anwesenden Personen trug einen vorgeschriebenen Mund-Nasen-Schutz oder hielt sich an den erforderlichen Mindestabstand. Auch wurde keine Liste der Teilnehmer zur Kontaktnachverfolgung geführt.

Kirchengemeinde wehrt sich gegen falsche Vorwürfe

Zunächst ging die Polizei Essen davon aus, der Gottesdienst habe in der neuapostolischen Kirche (NAK) der „Gemeinde Nordost“ stattgefunden. Auch DER WESTEN berichtete dies zunächst. Doch das erwies sich später als Irrtum.

Das betroffene Gebäude „ist 2016 profaniert worden und wurde seit dem seitens der Neuapostolischen Kirche nicht mehr für Gottesdienste genutzt und in der Folge verkauft“, teilte NAK-Sprecher Holger Zepper auf Anfrage von DER WESTEN mit. Das Gebäude werde heute von einer anderen christlichen Gemeinschaft genutzt.

Polizei spricht von „massiven Verstößen“

Die Polizei spricht von „massiven Verstößen“. Insgesamt 88 Ordnungswidrigkeitsanzeigen wurden im Rahmen des Einsatzes geschrieben.

Alle betroffenen Personen werden demnächst Bußgeldbescheide der Stadt Essen erhalten. (mg, at)

