Essen. Corona-Irrsinn in Essen!

Die Polizei ist am Donnerstagabend zu einem Einsatz ausgerückt, der es in seiner Dimension in sich hatte. Denn trotz des verhängten Corona-Lockdowns und der nochmals nachgeschärften Verordnungen haben etliche Menschen auf der Altenessener Straße in Essen einen Gottesdienst gefeiert!

Essen: Corona-Irrsinn! Polizei löst Gottesdienst mit über 90 Personen auf

Nach Informationen von DER WESTEN hat der Gottesdienst in der dortigen neuapostolischen Kirche der „Gemeinde Nordost“ stattgefunden. Eine Einsatzhundertschaft der Polizei ist vor Ort gewesen – und hat laut eigenen Angaben über 90 Menschen in der Kirche gezählt.

Die Polizei spricht von „massiven Verstößen“. So hatten die Gottesdienst-Teilnehmer in der Kirche weder Masken getragen noch den Mindestabstand eingehalten. Die Beamten haben die Personalien der Personen aufgenommen und insgesamt 88 Ordnungswidrigkeitsanzeigen geschrieben.

Sie alle werden demnächst Bußgeldbescheide der Stadt Essen erhalten. (mg)

