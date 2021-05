5G-Netze, Bill Gates, ein Laborunfall in Wuhan: Um den Ursprung von Covid-19 ranken sich zahlreiche Verschwörungstheorien. Für Experten ist das keine Überraschung. In Krisen geben sie einigen Menschen demnach zumindest ein Gefühl von Kontrolle zurück.

Verschwörungstheorien - warum sie in Krisen so viele Menschen anziehen

Verschwörungstheorien - warum sie in Krisen so viele Menschen anziehen

Essen: Hohe Corona-Zahlen in sozialen Brennpunkten – Stadt geht jetzt DIESEN Schritt

Essen. In den sozialen Brennpunkten von Essen schießen die Inzidenzwerte seit Tagen in die Höhe. Mit einem ungewöhnlichen Schritt will die Stadt nun die Corona-Zahlen eindämmen.

Mithilfe von Erklärvideos soll die Bevölkerung in den betroffenen Stadtteilen von Essen für die Corona-Gefahren sensibilisiert werden. Dafür kommen in den Videos nicht nur Ärzte zu Wort, sondern auch Imame.

Essen: Die Corona-Zahlen in den sozialen Brennpunkten steigen. Mit einem ungewöhnlichen Schritt will die Stadt dem Einhalt gebieten. (Symbolbild) Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

Essen: Hohe Inzidenzen in sozialen Brennpunkten – Skepsis vor Impfung

Die Corona-Schutzimpfung kann unfruchtbar machen: Solche und ähnliche Fake News machen gerade unter Menschen in Brennpunkten die Runde und tragen zu einer beachtlichen Impf-Skepsis bei.

---------------------

Das ist die Stadt Essen:

geht auf das vor 850 gegründete Frauenstift Essen zurück

582.760 Einwohner, neun Stadtbezirke und 50 Stadtteile, viertgrößte Stadt in NRW

seit 1958 Sitz des neugegründeten Bistums Essen

Wahrzeichen unter anderen: Zeche Zollverein, Villa Hügel, Grugapark Essen

war 2010 Kulturhauptstadt Europas und 2017 Grüne Hauptstadt Europas

Oberbürgermeister ist Thomas Kufen (CDU)

---------------------

Dabei haben gerade die Personen, die in wirtschaftlich benachteiligten Vierteln leben, weitaus höhere Chancen sich untereinander mit dem Coronavirus anzustecken. Durch die engen Wohnverhältnisse kann sich das Virus schnell weiterverbreiten, den Nachbarn komplett aus dem Weg zu gehen ist fast unmöglich. Auch die Zahl der, die im Home-Office arbeiten können, ist deutlich geringer.

Essen: Sprachbarriere sei großes Problem bei Aufklärungsarbeit

Doch das seien nicht die einzigen Schwierigkeiten. Essens Gesundheitsdezernent Peter Renzel sieht laut „WDR“ auch in der Sprachbarriere vieler Bewohner ein Problem.

Essen hat Problem mit den Inzidenzwerten in seinen wirtschaftlich schwachen Viertel. Um diesen Herr zu werden, greift die Stadtverwaltung zu ungewöhnlichen Mitteln. (Symbolbild) Foto: imago/Gottfried Czepluch

++Essen: Muslime wünschen sich Corona-Lockerung zum Zuckerfest – Thomas Kufen mit klarer Botschaft++

Über Abstandsregeln, größere Sensibilität gegenüber der Übertragung von Viren und Aufklärung über die Corona-Schutzimpfung sei nur schwer zu informieren, wenn viele Familien wenig oder überhaupt kein Deutsch sprächen.

Essen: Erklärvideos in anderen Sprachen

Um auch diese Personengruppen zu erreichen hat jetzt die Stadtverwaltung Essen mehrere Erklärvideos in anderen Sprachen gedreht. Geplant ist, die Videos dann über die sozialen Medien und WhatsApp-Gruppen zu verbreiten.

---------------------

Mehr News aus Essen und dem Ruhrgebiet:

++ Bochum: Chef von Kult-Laden greift Corona-Maßnahmen an – „Bermudadreieck ist tot“ ++

++ Essener Norden: Händler über hohe Corona-Fallzahlen: „Vielen sind Regeln egal“ ++

++ Deutsche Post in Duisburg: Corona-Angst – HIER werden keine Briefe mehr zugestellt ++

---------------------

In diesen wenden sich die Imame der verschiedenen muslimischen Gemeinden in Essen sowie arabisch-stämmige Ärzte an ihre Mitmenschen, um über das Corona-Virus und die Impfungen aufzuklären.

Essen: Videos mit Imamem und Ärzten

Die Imame sprechen in ihren Videos über den wichtigen Aspekt der gemeinschaftlichen Solidarität während einer Pandemie und über die AHA-Regeln. Die Videos mit ihnen sollen nach Informationen der Stadt schon bald veröffentlicht werden.

++Essen: Obdachloser wütend über Ausgangssperre! „Will mir nichts verbieten lassen“++

Die Videos mit den Ärzten drehen sich hingegen ausschließlich um die Impfungen und versuchen wichtige Fragen wie „Warum ist es wichtig, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen?“ oder „Wovor genau schützt mich eine Impfung?“ zu beantworten. Sie sollen im Laufe der nächsten Woche online gestellt werden.

Impfungen in sozialen Brennpunkten in Hagen

In Hagen werden derzeit schon Impfungen in sozialen Brennpunkten durchgeführt. Wir haben ein Impfzelt vor Ort besucht. Hier mehr lesen >>> (kk)