Essen: Inzidenz unter 50! Diese Lockerungen gibt es ab Mittwoch

Essen. Es ist offiziell! Ab Mittwoch nimmt das Leben in Essen wieder mehr Fahrt auf. Über diese Lockerungen darfst du dich freuen.

Bereits am Freitag kündigte der Oberbürgermeister von Essen, Thomas Kufen, mit Vorfreude an, dass es bereits ab Mittwoch weitere Lockerungen in Essen geben könnte, da die Sieben-Tage-Inzidenz seit einigen Tagen unter 50 liegt. Am Dienstag liegt sie bei 30,9.

Essen: Oberbürgermeister Thomas Kufen gab mögliche Lockerungen ab Mittwoch bekannt. (Archivbild) Foto: IMAGO / Gottfried Czepluch

Essen: Das erwartet dich ab Mittwoch

Dank der neuen Corona-Schutzverordnung des Landes NRW waren bereits am Wochenende wieder Treffen mit mehreren Kontakten möglich, und auch der Einzelhandel konnte ohne einen negativen Corona-Test besucht werden.

Von weiteren Lockerungen ab Mittwoch werden vor allem die Kultur und Gastronomie in Essen profitieren.

Das ist die Stadt Essen:

geht auf das vor 850 gegründete Frauenstift Essen zurück

582.760 Einwohner, neun Stadtbezirke und 50 Stadtteile, viertgrößte Stadt in NRW

seit 1958 Sitz des neugegründeten Bistums Essen

Wahrzeichen unter anderen: Zeche Zollverein, Villa Hügel, Grugapark Essen

war 2010 Kulturhauptstadt Europas und 2017 Grüne Hauptstadt Europas

Oberbürgermeister ist Thomas Kufen (CDU)

Es ist offiziell: Ab Mittwoch gibt es wieder Konzerte, Theater, Opern und Kinos mit bis zu 500 Personen – und das sogar drinnen. Voraussetzungen dafür sind lediglich, dass jeder Besucher einen festen Sitzplatz hat und ein negativer Corona-Test nachgewiesen werden kann. Auch können die Museen in Essen wieder ohne Termin besucht werden.

Essen: Auch die Lichtenburg würde von den Lockerungen profitieren. (Archivbild) Foto: IMAGO / CHROMORANGE

Angenehmer wird es ebenfalls für die Gastronomie aus Essen. Hier dürfen Gäste in der Außengastronomie wieder ohne negativen Corona-Test empfangen werden und sogar die Innengastronomie kann mit entsprechender Test- und Platzpflicht wieder öffnen.

Die Lockerungen in Essen:

im öffentlichen Raum dürfen sich drei Haushalten ohne Begrenzung treffen, auch sind Treffen von zehn Personen mit Test aus beliebig vielen Haushalten erlaubt

Außengastronomie ohne Test, Innengastronomie mit Test und festen Sitzplätzen

Private Veranstaltungen sind außen mit bis zu 100 Gästen erlaubt, innen mit bis zu 50 Gästen erlaubt, alle mit Test

Fitnessstudios dürfen öffnen, mit Kontaktverfolgung und Test

Sportveranstaltungen draußen: bis zu 1000 Zuschauer sind erlaubt, maximal ein Drittel der Plätze darf belegt sein, ohne Test

Sportveranstaltungen drinnen: bis zu 500 Zuschauer sind erlaubt, feste Sitzordnung, aktueller Test nötig

Kontaktsport draußen mit bis zu 25 Menschen, bei kontaktfreiem Sport keine Begrenzung

innen kontaktfreier Sport ohne Begrenzung, Kontaktsport ist mit bis zu 12 Personen erlaubt, mit Kontaktverfolgung und Test

Bäder, Saunen und Indoorspielplätze dürfen mit Test und Personenbegrenzung öffnen

Begrenzung in Läden: eine Person pro 10 Quadratmeter

Konzerte, Theater, Oper, Kinos innen mit bis zu 500 Personen, mit Test und mit fester Sitzordnung

Tagungen und Kongresse mit bis zu 500 getesteten Teilnehmern

Hotels dürfen ihre Gäste wieder mit Essen versorgen

Essen: Deutlich mehr Freizeitaktivitäten möglich – Kufen will noch mehr erreichen

Auch Sport- und Fitness begeisterte dürfen sich freuen, denn kontaktfreier Sport wird ohne Personenbegrenzung auch wieder innen stattfinden. Für Kontaktsport gilt hingegen: Bis zu zwölf Personen, die jeweils einen negativen Corona-Test nachweisen können, ist das Training in Innenräumen möglich.

+++ Essen: Stadt sperrt beliebtes Ausflugsziel wegen Corona – Bürger sauer: „Nur noch lächerlich“ +++

Und sollte das Wetter weiterhin so sonnig bleiben, dann könnte auch einem Besuch im Freibad, Kletterpark oder auf dem Minigolfplatz nichts als ein negativer Corona-Test im Wege stehen.

Essen: Auch Freibäder dürften wieder öffnen. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Rupert Oberhäuser

Oberbürgermeister Thomas Kufen hofft darauf, dass im Sommer sogar noch mehr möglich sein wird.

„Wenn wir es in Essen schaffen, ständig unter einem Wert von 35 zu bleiben, könnten auch wieder Feste und Konzerte stattfinden“, erklärt Kufen am Freitagnachmittag in einer Ansprache auf Facebook.

+++ Essen: Frau geht über Friedhof – was sie dann sieht macht sie fassungslos: „Traurig!“ +++

Daher appelliert der Oberbürgermeister an die Bürger: „Lassen sie uns bitte weiterhin gemeinsam alles dafür tun, damit wir so schnell wie möglich auch diese Angebote in Essen annehmen können.“ Geschafft! (mkx)