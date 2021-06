Essen. JETZT macht sich Essen richtig locker!

Corona hat Essen längst nicht mehr im Würgegriff – der nahende Sommer sowie die zunehmende Zahl der Geimpften sorgen dafür, dass die Inzidenz in Essen stark gesunken ist.

Das hat Konsequenzen! Ab Montag (21. Juni) entfällt in einigen Bereichen der Stadt die Maskenpflicht!

Essen: Hier entfällt ab Montag die Maskenpflicht – weitere Lockerungen kommen

Eines vorweg: Die Maskenpflicht in geschlossenen Räumen bleibt unverändert bestehen. Und auch im Freien muss man noch immer eine Maske tragen, wenn man sich in Warteschlagen oder in Anstellbereichen befindet. Dort könne man nicht immer einen Mindestabstand gewährleisten, so die Begründung.

Ab Montag entfällt in Essen die Maskenpflicht – aber nicht überall. (Symbolfoto) Foto: IMAGO / Gottfried Czepluch

Auch bei Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Personen ist die Maske in Essen weiter Pflicht.

Doch sonst kann man sich schon auf Lockerungen freuen. So muss man sie nicht mehr auf dem Schulgelände tragen, es reicht, sie im Schulgebäude aufzuziehen. Gerade für Schüler also eine willkommene Entspannung.

------------------------

Darauf musst du bei der Durchführung des Corona-Selbsttests achten:

lies dir die ganze Anleitung vor Testbeginn durch

nimm dir die Zeit für eine ruhige und gewissenhafte Ausführung

suche dir eine saubere, helle Arbeitsfläche mit genügend Platz

lege dir eine Uhr und/oder einen Spiegel bereit

vor und nach dem Test die Hände waschen und desinfizieren

bei Gurgeltests sollten keine anderen Personen im Raum sein, da es zu Aerosol-Bildung kommen kann; nach einem Gurgeltest deshalb ausgiebig lüften

------------------------

Essen: Fitness-Studios auch ohne Test geöffnet

Bei Veranstaltungen, wo gemeinsames Singen in geschlossenen Räumen auf dem Programm steht, reicht ab Montag bereits eine medizinische Maske. Zuvor war noch eine Atemschutzmaske vorgeschrieben. Das gilt auch bei Führerschein- und Fluglizenzprüfungen.

------------------------

Mehr News aus dem Ruhrgebiet:

++ Ruhrpark Bochum mit tollen Nachrichten – „Ja, wundervoll“ ++

++ Essen: Technik-Gigant macht dicht! Schon in wenigen Monaten ist HIER Schicht im Schacht ++

++ Duisburg: Nach den tödlichen Unfällen am Rhein schlägt Rettungsschwimmer-Verband Alarm - „Pure Fahrlässigkeit“ ++

------------------------

Ebenfalls erfreulich: Ab Montag kann auch bei kontaktfreiem Sport in geschlossenen Räumen, einschließlich Fitness-Studios, wahlweise auf den Mindestabstand oder aber auf den Negativtestnachweis verzichtet werden.

Bei Besuchen von Zoos und Tierparks ist zudem die Sicherstellung der Rückverfolgbarkeit nicht mehr zwingend notwendig.

------------------------

Weitere Top-Themen:

++ Mallorca: Bittere Pille für Urlauber – dafür müssen sie dieses Jahr richtig tief in die Tasche greifen ++

++ Sophia Thomalla und Loris Karius: Liebes-Aus! Fotos zeigen DAS ++

------------------------

Es bleibt jetzt nur noch zu hoffen, dass dieser Zustand länger anhält – und das nicht nur in Essen. (mg)