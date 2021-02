Diese Impfstoff-Arten gibt es und so funktionieren sie.

Essen: Schwere Vorwürfe gegen Ärzte – wollten Mediziner SIE in der Impf-Reihenfolge bevorzugen?

Essen. In der letzten Woche hat das Impfzentrum in Essen endlich seine Arbeit aufnehmen können. Seitdem werden über 80-Jährige gegen das Coronavirus geimpft.

Vorher haben mobile Teams in Essen in Pflegeheimen geimpft. Wer eine Impf-Dosis erhält, das ist in Deutschland klar geregelt. Doch jetzt kommt raus, dass Essener Ärzte bei der Reihenfolge gemogelt haben sollen. Das berichtet die .

Schwere Vorwürfe gegen Ärzte aus Essen: Wollten sie Verwandte bevorzugen? (Symbolbild) Foto: André Hirtz / FUNKE Foto Service

Essen: Schwere Vorwürfe gegen Ärzte – bei Impfreihenfolge gemogelt?

Demnach sollen Mediziner aus Essen versucht haben, eigene Familienmitglieder ins Impfprogramm für ihre Praxen einzuschleusen.

Das gehe aus einer Mail des Vorsitzenden der Kreisstelle Essen der Kassenärztlichen Vereinigung, Ralph-Detlef Köhn, hervor, die der vorliegt.

Corona in Essen: „Hätte eigentlich erwartet, dass so etwas unter Ärzten nicht vorkommt“

Köhn habe seine Entdeckung auf Anmeldebögen der Arztpraxen mit einem ironischen Ton kommentiert: „Wir haben mit großer Freude feststellen können, wie viele Ehepartner, Schwiegereltern, ganze Familien offenbar in Euren Praxen beschäftigt sind!“, zitiert die Zeitung aus der Mail.

Er habe seine Kollegen freundlich darauf hingewiesen, die Liste anzupassen. „Ich hätte eigentlich erwartet, dass so etwas unter Ärzten gar nicht vorkommt“, so Köhn. Klar ist aber auch, dass einige Verwandte in einigen Arztpraxen tatsächlich beschäftigt sind.

Heiß begehrt: Corona-Impftoff in Essen. Foto: André Hirtz / FUNKE Foto Services

