Essen: DIESE Maßnahme soll die Gastronomie jetzt retten – doch sie kommt nicht überall gut an

Im Sommer konnten Gastronomien mit ihrem Außenbereich wenigstens noch ein wenig das coronagebeutelte Geschäft ankurbeln. Doch wie sieht die Situation im Winter in Essen aus?

Die Corona-Krise hat den Gastronomen in Essen übel zugesetzt. Ab Mitte März ging in vielen Restaurants in Essen nichts mehr. Und die Corona-Maßnahmen schränken die Auslastung der Sitzplätze weiter ein.

Essen: DAS soll Gastronomen jetzt im Winter in der Coronakrise helfen

Die Außenbewirtung ist deswegen für die Restaurants und Gaststätten nahezu überlebenswichtig geworden. Denn während vorsichtige Gäste den Innenbereich noch meiden, lässt es sich an der frischen Luft wesentlich befreiter durchatmen. Die Stadt Essen will den gebeutelten Gastronomen nun unter die Arme greifen. Doch die Maßnahme stößt nicht überall auf Gegenliebe.

Heizpilze werden wir in Essen in Zukunft wohl wieder häufiger sehen. Foto: imago images / Agentur 54 Grad

Essen: Stadt will Gastronomen weiter unter die Arme greifen

Am Donnerstag erklärte die Stadt nach einer Sitzung des Bau- und Verkehrsausschusses, dass es noch bis zum 31. März nächsten Jahres eine Ausnahme geben werde: Gastronomen dürfen in dieser Zeit in ihrem Außenbereich Heizgeräte aufstellen, um es den Kunden auch in der kälteren Zeit gemütlich zu machen.

----------------------------

Das ist die Stadt Essen:

geht auf das vor 850 gegründete Frauenstift Essen zurück

582.760 Einwohner, neun Stadtbezirke und 50 Stadtteile, viertgrößte Stadt in NRW

seit 1958 Sitz des neugegründeten Bistums Essen

Wahrzeichen unter anderen: Zeche Zollverein, Villa Hügel, Grugapark Essen

war 2010 Kulturhauptstadt Europas und 2017 Grüne Hauptstadt Europas

Oberbürgermeister ist Thomas Kufen (CDU)

----------------------------

Eigentlich sind klimaerwärmende Heizgeräte – wie der klassische Heizpilz – in Essen seit rund acht Jahren verboten. Nun gibt es also eine Ausnahmeregelung. Nachdem die Gastro-Szene gerade erst so langsam wieder auf die Beine kommt, soll die Duldung dazu beitragen, möglichst lange einen Außenbetrieb an den Lokalen und Restaurants zu betreiben.

Die Erfahren in der Corona-Zeit nämlich einen regelrechten Nachfrage-Boom. Bei vielen scheint sich beim Aufenthalt im Freien das subjektive Sicherheitsgefühl mit Blick auf eine mögliche Corona-Infektion zu erhöhen.

Klima-Initiative kritisiert Entscheidung

Die Duldung der Heizpilze ist eine von mehreren Maßnahmen, welche die Stadt zur Unterstützung der Wirte und Betreiber umgesetzt hat. Zuvor gab es bereits ein vereinfachtes Antragsverfahren seitens der Behörden, die Zahl der Tische im Außenbereich zu erhöhen. Auch die Sondernutzungsgebühren für den Außenbereich wurden bis zum Jahresende halbiert.

----------------------------

----------------------------

„Kritik von Parents for Future“

Doch während sich die Gastronomen freuen, kommt die Heizpilz-Erlaubnis nicht überall gut an. Kritik kommt laut „WAZ“ unter anderem von den Klimaschützern von „Parents for Future“. Sie kritisieren den hohen CO2-Ausstoß der Geräte. Laut Rechnung in der „WAZ“ sei mit einem Ausstoß von mehreren tausend Tonnen zu rechnen. (dav)