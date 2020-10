Essen: Corona-Schock! Platzen jetzt alle Reisen in den Herbstferien?

In Deutschland herrscht vielerorts Maskenpflicht, um andere zu schützen. Doch die mehrfach verwendbaren Baumwollmasken müssen zum eigenen Schutz regelmäßig gereinigt werden. Wir zeigen wie.

Essen. Schlechte Nachricht für alle Reiselustigen aus Essen! Denn die Ruhrgebietsstadt hat laut den Corona-Inzidenzwert von 50 am Freitag kurzzeitig erreicht. Das teilte die Stadt Essen am Freitagabend mit.

Zwar liege der Wert am Abend wieder bei 48,2. Doch die Tendenz deute darauf hin, dass Essen in den nächsten Tagen den 50er-Wert überschreiten werde. Ausgerechnet zum Start der Herbstferien drohen deshalb unmittelbare Konsequenzen für alle, die eine Reise geplant haben.

Essen wird zum Corona-Hotspot! Oberbürgermeister Thomas Kufen muss handeln. Foto: Kerstin Kokoska/ FUNKE Foto Services

Essen wird Corona-Hotspot – das müssen Reisende jetzt wissen

Denn viele Bundesländer haben zuletzt beschlossen, auch Reisende aus innerdeutschen Risikogebieten nicht mehr aufzunehmen.

Wer keinen negativen Corona-Test vorweisen kann, der nicht älter als 48 Stunden alt ist, der wird in diesem Szenario in Hotels abgewiesen. Das dürfte viele Essener vor den Herbstferien vor große Probleme stellen. Den Grund dafür erfährst du hier in der „WAZ“ >>>

Scharfe Corona-Regeln in Essen

Essens Oberbürgermeister Thomas Kufen nahm erst am Freitag an einer Videokonferenz mit Bürgermeistern der größten deutschen Städte und Angela Merkel teil.

Dabei einigte man sich auf schärfere Regeln für Corona-Hotspots, also Städten und Kreisen, in denen der kritische Corona-Grenzwert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner überschritten wird. Merkel bot betroffenen Städten einerseits personelle Hilfe von der Bundeswehr an.

Corona-Beschränkungen für private Feiern im öffentlichen Raum

Maximal 150 Gäste

Ab 50 Gästen muss Feier zwei Wochen vorher beim Ordnungsamt angemeldet werden

Bei Inzidenzwert von 35: Maximal 50 Gäste

Bei Inzidenzwert von 50: Maximal 25 Gäste

Die Rede war auch von erweiterten Maskenpflichten und Sperrstunden für gastronomische Betriebe.

OB Kufen bestätigt Gespräche mit der Bundeswehr

Essen hielt sich zuletzt knapp unter dem Schwellenwert. Doch das ist jetzt wohl Geschichte.

Kufen bestätigte bereits Gespräche mit der Bundeswehr. Eine Maskenpflicht in öffentlichen Gebäuden sei geplant, eine Sperrstunde oder Beschränkungen des Alkohol-Ausschanks allerdings noch nicht. (ak mit dpa)