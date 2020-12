Die Auflösung einer Verlobungsparty führte in Essen für einen Großeinsatz.

Essen: Polizei löst Verlobungsparty in Altendorf auf – zwei Stunden später eskaliert die Lage komplett

Essen. Na, das war kein guter Start in Richtung Zweisamkeit...

Am vergangenen Sonntagabend sorgte eine Verlobungsparty in Essen für Aufsehen. Die Situation wurde brenzlig, als mehrere Beamte das Fest auflösen wollten. Es wurden gleich mehrere Anzeigen gegen die Partygäste aus Essen erhoben.

Essen: Polizei wird zu Party in Dachgeschosswohnung gerufen

Am Abend gingen mehrere Beschwerden wegen Ruhestörung bei der Polizei ein. Die Anwohner einer Wohnung im Essener Stadtteil Altendorf wurden von der lauten Musik ihrer Nachbarn gestört. Als die Polizisten zu dem Einsatz anrückten, trafen sie in der Dachgeschosswohnung elf Gäste einer Verlobungsparty an. Zusammen mit der Unterstützung des ansässigen Ordnungsamtes löste die Polizei die Feier auf und stellte die Personalien der Gäste fest.

Daraufhin erteilten die Beamten den nicht zum Haushalt gehörenden Personen einen Platzverweis. Aus dem Pressebericht geht hervor, dass anschließend Anzeigen für alle Betroffenen ausgestellt wurden. Zusätzlich wurde eine Ermahnung gegen den Gastgeber ausgesprochen.

Mehrere der Partygäste mussten die Nacht auf dem Polizeirevier verbringen. (Symbolbild) Foto: picture alliance/dpa/KDF-TV & Picture 2020 | ---

Trotz der eindringlichen Warnung vor weiteren Verstößen gegen die Hygienemaßnahmen, mussten die Beamten zweieinhalb Stunden später erneut anrücken. Sie wurden gerufen, weil in derselben Wohnung wieder mit zahlreichen Personen gefeiert wurde. Diesmal fuhren ein Dutzend Streifenwagen mit Unterstützung einer Einsatzhundertschaft und Polizeihunden zu den Unruhestiftern.

Polizeieinsatz eskaliert

Ein weiteres Mal trafen die Beamten auf eine unzulässige Anzahl, diesmal stark alkoholisierter Partygäste. Die Situation geriet aus dem Ruder, als ein Polizist die Verlobungsparty ein zweites Mal beenden wollte.

Einer der Feiernden trat hervor und schlug dem Beamten mehrmals mit der Faust ins Gesicht. Daraufhin kamen drei Männer und wehrten sich ebenfalls handgreiflich gegen die Auflösung der Feier. Als weitere der 20 Partygäste die Polizisten beschimpften und aggressiv vorgingen, wurden sie mit auf das Revier genommen. Dort verbrachten die vier Täter die Nacht in Polizeigewahrsam.

Gegen die übrigen Schuldigen leitete das Amt Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. (neb)