Essen: Commerzbank macht Filialen dicht – DIESE sind betroffen

Essen: Die Commerzbank schließt zwei Filialen in der Stadt.

Umstellung für Commerzbank-Kunden in Essen!

Das Kreditinstitut reduziert die Anzahl seiner Filialen in Essen zum Ende des Jahrs von zehn auf acht. Das Wort „Schließung“ will die Commerzbank im Bezug auf die beiden wegfallenden Filialen jedoch nicht in den Mund nehmen.

Essen: Commerzbank verlegt Filialen in Bredeney und Werden

Ganz speziell geht es um die Commerzbank-Filialen in den Stadtteilen Bredeney und Werden, wie Sprecher Matthias Kretschmer auf Anfrage von DER WESTEN mitteilte. Man würde die Filialen jedoch nicht schließen, sondern „zusammenlegen“. Das bedeute, dass die Commerzbank-Kunden in Bredeney und Werden ab dem nächsten Jahr von Filialen in anderen Stadtteilen Essens betreut werden.

Die Commerzbank-Filiale in Essen-Kettwig. Ab nächsten Jahr arbeiten auch die Kollegen aus Werden hier. Foto: Kerstin Kokoska/ FUNKE Foto Services

Die Filiale in Bredeney wird dabei mit dem Standort in Rüttenscheid zusammengelegt, während die Commerzbank in Werden nach Kettwig zieht. Durch diese Zusammenlegung werden „keine Mitarbeiter entlassen“, betonte Kretschmer.

Kundenberater ziehen mit um

Auch die Kundenberater aus Bredeney und Rüttenscheid sollen „zum größten Teil“ mit in die neuen Filialen ziehen. Für bestehende Commerzbank-Kunden ändere sich laut Kretschmer kaum etwas, da die bisherigen Berater nach wie vor unter den selben Telefonnummern erreichbar sein werden.

-------------------------------------

Das ist die Commerzbank:

eine deutsche Großbank mit Sitz in Frankfurt am Main

wurde am 26. Februar 1870 gegründet

war im Geschäftsjahr 2018 die viertgrößte Bank Deutschlands

betreut über acht Millionen Kunden

ihre Tochtergesellschaft in Deutschland ist die Comdirect Bank mit rund 2,7 Millionen Kunden

-------------------------------------

Doch wieso hat sich die Commerzbank zu diesem Schritt entschieden?

Corona für die Maßnahme verantwortlich?

Die Zusammenlegung sei „ein Ergebnis von Corona“, erklärt Matthias Kretschmer. Man habe gemerkt, dass die Kunden „zunehmend die digitale Welt in Anspruch nehmen“. Während des Corona-Lockdowns mussten viele Kunden ihre Banking-Geschäfte via Laptop oder Smartphone abschließen – und diese Varianten kamen bei den Kunden offenbar sehr gut an.

-------------------------------------

-------------------------------------

„Wir zollen dieser Entwicklung Rechnung“, so Kretschmer. „Dementsprechend bauen wir unser digitales Angebot weiter aus.“ Mehrere Banking-Apps will die Commerzbank demnach entwickeln. Das Zusammenlegen von Filialen sei eine weitere Maßnahme, um die Arbeitsfähigkeiten der Bank in dieser Zeit besser bündeln zu können. (at)