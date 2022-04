Essen: Club nimmt es ganz genau – HIER kommst du nur mit einem sehr speziellen Corona-Test rein

Essen vs. Bochum - Der ultimative Städtevergleich

Essen vs. Bochum - Der ultimative Städtevergleich

Seit dem 3. April sind die meisten Corona-Regeln in ganz NRW aufgehoben. Auch das Feiern ist nun wieder freier möglich. In Essen reagierten viele Betreiber von Clubs und Discos deshalb erleichtert.

Den Betreibern ist es jedoch auch möglich in ihren Lokalitäten selbst Corona-Vorgaben zu erteilen. Ein Club in Essen geht nun einen ganz speziellen Weg.

Essen: Endlich keine Corona-Vorgaben mehr beim Feiern – doch DIESER Club besteht weiter auf einen Nachweis

In den letzten zwei Jahren ist den Menschen in Deutschland der Spaß am Feiern fast vergangen. Entweder waren die Clubs und Diskotheken zu oder viele Auflagen, wie die 2G-Plus-Regelung oder die Maskenpflicht haben das ausgelassene Party-Machen erschwert.

Essen: Im Club Perlenkind kommst du nur mit einem Test des Clubs rein. (Archivbild) Foto: Kerstin Kokoska/ FUNKE Foto Services

Doch seit Anfang des Monats ist damit Schluss. Inzwischen wird kein Nachweis mehr benötigt, es sei denn die Betreiber selbst fordern das. So wie beispielsweise der Club Perlenkind an der Alfredstraße in Rüttenscheid. Hier gilt noch immer „Safety First“. Und das ist noch nicht alles.

Essen: Clubinhaber will „kein Risiko eingehen“

Wie die „“ berichtet, will der Club weiterhin einen negativen Test sehen, bevor die Party für die Gäste steigen kann. Doch irgendein Testzertifikat reicht nicht – nur die Tests, die vom eigenen Personal durchgeführt wurden, ermöglichen einen Eintritt.

--------------------

Noch mehr News aus Essen:

Essen: Nazi–Schmiererei auf Schaufenster – nur weil Ladenbesitzer DAS verkauft! „Seid ihr alle verrückt geworden?“

Essen: Polizei bekommt geheimen Hinweis – dann beginnt eine wilde Verfolgungsjagd

Essen vor NRW-Wahl 2022: An diese Neuerung müssen sich alle Wähler gewöhnen

--------------------

Gegenüber der Zeitung erklärte Clubbetreiber Baris Yilmaz die außergewöhnliche Maßnahme: „Als Clubbetreiber tragen wir in dieser Zeit eine große Verantwortung, sowohl unseren Gästen gegenüber als auch unseren Mitarbeitern. Da wollen wir einfach kein Risiko eingehen und sind lieber eigeninitiativ noch etwas vorsichtiger, als wir es vielleicht sein müssten, anstatt uns im Nachhinein vorwerfen zu müssen, zu fahrlässig alle Maßnahmen zum Teufel gejagt zu haben.“

Essen: Clubinhaber vom Perlenkind geht eigenen Weg

Ein angemeldetes Testzentrum befindet sich nach Angaben der Stadt Essen nicht an der Adresse des Clubs. Den Wunsch habe es von Yilmaz habe es gegeben, doch die Stadt habe die Anfrage abgelehnt, mit der Begründung, dass es genug Testmöglichkeiten gebe. Deshalb habe er sich entschieden, von seinen anderen zwei Testzentren Personal und Tests zum Perlenkind zu schicken, um dort die Sicherheit seiner Gäste zu gewährleisten.

Warum der Clubbetreiber vom Perlenkind außerdem auf die selbst durchgeführten Tests besteht und welchen Verdacht einige Besucher nun haben, das kannst du bei der „“ nachlesen. (cg)