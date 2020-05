Essen: Gewalt-Exzesse in Horst – DAS steckt hinter den brutalen Gruppenprügeleien

Essen. Gewalteskalation in Essen-Horst!

Vor wenigen Wochen wurde im Hörsterfeld ein Jugendlicher erstochen. Kerzen erinnern an den getöteten 14-Jährigen. Doch die Siedlung kommt nicht zur Ruhe. Vergangene Woche machten Videos von Gruppenprügeleien in unmittelbarer Nähe die Runde. Gleich dreimal musste die Polizei in der vergangenen Woche mit einem Großaufgebot in der Siedlung Hörsterfeld anrücken.

Essen: Gewalt-Explosion in Horst - Familienstreitigkeiten der Auslöser

Doch woher rührt der plötzliche Gewaltausbruch der vergangenen Woche in Essen-Horst? Clan-Geschäfte oder Streitigkeiten zwischen rivalisierenden Familien? Laut bisherigen Erkenntnissen sollen eine syrische Familie mit einer libanesischen Großfamilie aneinandergeraten sein. „Offenbar schwelen zwischen beiden beteiligten Gruppen seit längerem Konflikte“, erklärt Polizeisprecherin Sandra Steinbrock.

Zwischen einer Familie aus Syrien und einer libanesischen Großfamilie eskalierte die Gewalt. Foto: Justin Brosch

Nach DER WESTEN-Informationen sollen sich die „alteingesessenen“ libanesischen Familien von Ruhrstörungen und riskanten Fahrmanövern von Seiten der syrischen Familie provoziert gefühlt haben.

Autoreifen zerstochen, Windschutzscheibe kaputt

Am Montag vergangene Woche explodierte dann die Gewalt. Ein Video zeigt, wie die zwei Gruppen aufeinander losgehen - bewaffnet mit Latten und Messern. Bei einem Wagen geht die Windschutzscheibe zu Bruch, bei einem anderen - offenbar der Mercedes eines Provokateurs - werden die Reifen aufgeschlitzt.

Die Polizei rückt mit einem Großaufgebot an, nimmt vier Personen (23, 27, 32, 40) mit auf die Wache. Auch Gefährderansprachen werden erteilt.

Essen: Am Samstagnachmittag rückte die Polizei zu mehreren Durchsuchungen aus. Foto: Justin Brosch

Doch für Ruhe sorgt das nur kurz. Am Mai-Feiertag dann Teil zwei der Auseinandersetzung. Wieder gehen die beiden Familien auf offener Straße aufeinander los. Die Polizei kann Schlimmeres verhindern. Zwei von ihnen müssen ambulant im Krankenhaus behandelt werden. Sie werden anschließend vorläufig festgenommen, später wieder auf freien Fuß gesetzt. Am nächsten Tag fährt das SEK in der Hörsterfeld-Siedlung vor. Drei Wohnungen werden durchsucht. Da auch Schusswaffen vermutet werden, wird das Spezialeinsatzkommando hinzugezogen.

Nach der Massenschlägerei am Montagnachmittag suchten Polizisten den Tatort ab. Foto: Justin Brosch

Festgenommener mit Verbindungen ins Essener Clan-Milieu

Es seien Waffen und Gegenstände gefunden worden, so die Polizeisprecherin. Was genau, wollte sie unter Rücksicht auf die laufenden Ermittlungen nicht sagen.

Die Polizei ermittelt jetzt wegen gefährlicher Körperverletzung und schweren Landfriedensbruchs. Auch die BAO Aktionsplan Clan ist beteiligt, da einer der Festgenommenen Verbindungen ins Clan-Milieu haben soll. Aber die Ermittler gehen inzwischen eher von familiären Streitigkeiten als von Verteilkämpfe im Clan-Milieu aus. Dafür spricht, dass eine Vielzahl an Frauen bei den Prügeleien mitwirkten.

Verdrängungswettbewerb im Clan-Milieu

Doch die Ermittler sind gewarnt. Denn in ganz NRW beobachteten sie zuletzt, dass die kriminellen Mitglieder aus türkisch-arabischstämmigen Familienverbänden sich einem Verdrängungswettbewerb um kriminelle Märkte ausgesetzt sehen. Die neuen Player haben ihre Herkunft in Syrien und dem Irak und gelten wegen ihrer teils aktuellen Kriegserfahrungen im Milieu als besonders durchsetzungsstark und gewalttätig, heißt es dazu im letzten Lagebericht des Landeskriminalamtes. (hier mehr dazu)

Die Polizei will nun mehr Präsenz im Hörsterfeld zeigen, um weitere Eskalationen zu verhindern.