Essen: Clan-Größen machen „4Blocks“-Star Veysel Gelin Ansage – auch dieser Netflix-Schauspieler ist mittendrin!

Essen. Sie sind die berühmtesten Rapper aus Essen und spielen die harten Jungs in den erfolgreichen Clan-Serien „4Blocks“ und „Dogs of Berlin“.

Die Rede ist von Sinan-G (32) und Veysel Gelin (35). Noch im Frühjahr sagte Sinan-G über Veysel im DER WESTEN-Interview, dass er zu gerne einmal mit Veysel gemeinsam vor der Kamera stehen würde.

Essen: Streit zwischen Rappern Sinan-G und Veysel

Doch jetzt ließ ein Video die Rap-Szene spekulieren, ob es zwischen den beiden zum Bruch gekommen ist.

In mehreren Clips, die zunächst von Machmoud H. auf Facebook hochgeladen und inzwischen gelöscht wurden, wird Veysel mit Schimpftiraden überzogen. Teile davon sind noch in Youtube zu finden.

Die drei Ansager sind keine Unbekannten in Essen. Neben Sinan-G, der als Gangster-Rapper und Hauptdarsteller in der Netflix-Serie „Dogs of Berlin“ Karriere machte, sind Bilal H., genannt „Pumpgun Bilal“, und Machmoud H., der sich selbst als „arroganter Pate“ bezeichnet, auf den Aufnahmen zu sehen.

Khodr Ramadan und Veysel Gelin bei der Verleihung der Goldenen Kamera 2019. Foto: FUNKE Foto Services

„Du Verräter, du hast deine Brüder verkauft! Wir brauchen dich nicht!“, brüllt im ersten Clip Machmoud H., der sich in Facebook mit der Berliner Clan-Größe und Bushido-Beschützer Ashraf Rammo zeigt, in Richtung Veysel. „Du warst früher in den Cafés am Schnorren, zwei Eurostücke am Schnorren, jetzt machst du auf Mann!“

„Falscher Fuffi“, „Hund“, „Verräter“

In einem zweiten Video wird Veysel von „Pumpgun Bilal“ als „falscher Fuffi“, „Hund“ oder „Junkie“ bezeichnet. „Weißt du noch, wie du vor Pumpgun geweint hast im Wettbüro: Bilal hilf mir, Bilal hilf mir.“

Bilal H. ist ein Neffe des Clanchefs Mahmoud Al-Zein, besser bekannt als „Pate von Berlin“ und genießt in Essener Polizei- und Justizkreisen einen zweifelhaften Ruf. Im vergangenen Jahr machten Berichte die Runde, die Essener Justiz habe aus Furcht vor Ausschreitungen einen Prozess gegen ihn platzen lassen. >>> hier mehr dazu

Zuletzt stand „Pumpgun Bilal“ vor Gericht, weil er am Angriff auf eine irakische Teestube in Essen beteiligt gewesen sein soll.

Sinan-G ist in der Hauptrolle der Netflix-Serie „Dogs of Berlin“.

Sinan-G sagt in einem weiteren Video-Schnipsel: „Ich bin hier im Ghetto mit meinen Brüdern. Ich werde sie niemals vergessen, wir sind zusammen aufgewachsen“. Weitere Ansagen, so die Ankündigung, würden folgen. Dazu postete das Trio ein Bild mit Mittelfinger.

Sinan-G stellt klar: „Veysel ist mein Freund“

Neben dem Video postete Sinan-G auf Instagram ein vielsagendes Statement. „Mein Vater sagte immer zu mir: 'Deine Freunde sind die Feinde von morgen, also pass auf, wem du vertraust'“. Ein Wink Richtung Veysel?

DER WESTEN hat beim Rapper aus Essen nachgefragt. „Wir sind nach wie vor gut miteinander, Veysel ist mein Freund“, stellt er im Gespräch klar. Er sei zwar bei dem Video dabei gewesen, habe aber seine Ansage nicht an den Rap-und Schauspiel-Kollegen gerichtet.

Das steckt hinter der Ansage

Doch warum überhaupt die Ansage? „Es gibt Streitigkeiten zwischen den Jungs und Veysel“, erklärt Sinan-G. Was genau die Hintergründe seien, wisse er nicht.

Klar ist: Sinan, Veysel, Machmoud und Bilal wuchsen im Essener Norden auf. Es heißt, sie sollen Veysel nach oben geholfen haben – zu einem gefeierten Schauspieler, der als brutaler Gangster Abbas Hamady in „4Blocks“ in diesem Jahr die Goldene Kamera abräumte. Doch jetzt, wo er auf dem roten Teppich stehe, soll Veysel seine alten Kumpels vergessen haben. Es sei zum Bruch gekommen.

Veysel Gelin auf Heimatbesuch in Essen-Altendorf. Doch aus der Heimat kommen derzeit weniger freundliche Töne. Foto: Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

Und was sagt der Rapper mit kurdischen Wurzeln selbst dazu? „In Absprache mit Veysel Gelin äußern wir uns dazu nicht“, sagte seine Managerin der „WAZ“. Der „4Blocks“-Schauspieler zeigt sich lieber auf Instagram unter der Sonne Thailands.

Auch Bushido und Capital Bra holte Vergangenheit ein

Veysel, der 2009 einen Mann mit einem einzigen Faustschlag niedergeschlagen hatte und wegen Körperverletzung mit Todesfolge im Knast landete, ist dabei nicht der einzige Rap-Star, der von seiner Vergangenheit eingeholt wurde.

Bushidos Trennung von Arafat Abou-Chacker sorgte für Schlagzeilen und dürfte demnächst sogar Gerichte beschäftigen. Zuletzt war bekannt geworden, dass auch Capital Bra von libanesischen und tschetschenischen Clans bedroht wurde.