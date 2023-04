Essen: Beliebte Open Air-Events abgesagt – für Besucher ändert sich einiges

Bittere Nachricht für alle Freunde der etwas härteren Musik in Essen!

Zwei kultige Open-Air-Events wird es in diesem Sommer in Essen nicht geben. Zwei Kneipen in der Innenstadt der Revierstadt mussten ihren Stammbesuchern eine bittere Nachricht überbringen.

Essen: Bittere Nachrichten von „Café Nord“ und „Turock“

Es geht um das „Café Nord“ und das „Turock“ am Viehofer Platz in Essen. Für Freunde von Rock und Metal sind die beiden Adressen absolute Institutionen. Besonderes Highlight jedes Jahr: Die Open-Air-Konzerte im Sommer.

Doch dieses Jahr können weder das „Café Nord“ noch das „Turock“ das gewohnte Event auf die Beine stellen. Beiden fällt die Mitteilung spürbar schwer, doch die Umstände lassen den Veranstaltern keine andere Wahl.

Keine Open-Airs am Viehofer Platz?

„Aufgrund der unsäglichen Preissteigerungen in allen Bereichen, die für die Durchführung des Nord Open Airs maßgeblich sind, sehen wir uns gezwungen, das Festival in diesem Jahr nicht durchführen zu können“, begründet das Café Nord seine Entscheidung. „Die Inflation, neue Auflagen und Gesetze, sowie die daraus resultierenden preislichen Entwicklungen können wir so leider nicht auffangen, ohne uns in ein riesiges wirtschaftliches Risiko zu begeben.“

Mehr News:

Die Nachricht des „Turock“ klingt ähnlich: „Wir haben gerechnet, kalkuliert, Abstriche gemacht, sind jedoch auf keine Lösung gekommen. Es sollte ja für uns alle ein Fest sein, doch leider ist es finanziell nicht realisierbar. Der Chef ist verstimmt, das Team ist verstimmt.“

Ersatz-Events angekündigt

Die beiden Lokale müssen zu neuen Konzepten greifen. Das „Café Nord“ überlegt, ab 2024 Eintritt für das Open-Air-Festival zu verlangen – und am 28./29. Juli 2023 zumindest ein Sommerfest auf dem Viehofer Platz zu veranstalten.

Inhalt von Facebook anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Facebook, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Auch das „Turock“ hat bereits eine Alternative angekündigt: Am 27. und 28. Oktober 2023 steigt im RuhrCongress Bochum das „Turock Fest“ – „ein Dach, zwei Bühnen, kaltes Bier und ein geiles Line-Up.