Essen: Beliebte Kette macht Filiale dicht – Kunden bleibt nicht viel Zeit

Das war’s! Essen verliert ein Café auf der Rüttenscheider Straße. Die beliebte Espressobar muss schweren Herzens ihren Standort auf der populären Einkaufsmeile aufgeben.

Kunden haben jetzt noch ein letztes Mal die Möglichkeit, den Standort zu besuchen. Ihnen bleibt aber nicht mehr viel Zeit.

Essen: Dieses Café muss schließen

„DANKE RÜ!!!“ Mit diesen Worten leiten die Inhaber Maximilian Kranz und Alexander Winter von „Bohnenkartell“ den Rückzug ihrer Espressobar auf der Rüttenscheiderstraße 66 bei Instagram ein. „Schweren Herzens“ habe man diese Entscheidung treffen müssen. In Zukunft möchte man die volle Konzentration auf das „Bohnenkartell“-Café auf der Witteringstraße 41a legen. Bereits am Donnerstag (25. Januar) war die Espressobar auf der „RÜ“ für einen Tag geschlossen.

Das hatte mit den Renovierungsarbeiten in dem Café auf der Witteringstraße zu tun. Denn hier werden die Kaffee-Freunde Elemente aus der Espressobar integrieren. Die Espressobar öffnet am Freitag (26. Januar) und Samstag (27. Januar) noch mal für zwei letzte Tage, bevor der Laden dann ab Sonntag (28. Januar) final dichtmacht.

Essen: So geht es weiter mit Bohnenkartell

Die Bohnenkartell-Inhaber Kranz und Winter wollen in Zukunft den vollen Fokus auf ihr Café im Essener Südviertel legen. „Die Umbauarbeiten im Café auf der Witteringstraße laufen auf Hochtouren! Wir konzentrieren uns 2024 mit 110% auf einen Standort und haben schon einiges geplant, um dort unser Angebot vor allem kulinarisch zu erweitern“, so die Betreiber.

Kaffee-Fans aus Essen sind dennoch traurig über die Schließung auf der Rüttenscheiderstraße. „Oh, wie schade… der beste Kaffee auf der Rü. Man konnte immer mal schnell reinspringen…“, schreibt eine Frau unter dem Instagram-Beitrag.

„Neeeein!“, „Menno“ und „ein herber Verlust“ sind weitere Reaktionen auf die Schließung der Espressobar auf der Rüttenscheiderstraße. Einige freuen sich aber auch schon sehr auf die Wiedereröffnung von Bohnenkartell im Südviertel: „110% auf Witteringstraße hören sich vielversprechend an! Viel Erfolg für den Umbau und den ‚Neustart‘ in der Witteringstraße“, so ein User.