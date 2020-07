Essen: Bus fährt an Baustelle vorbei – unfassbar, was ein Autofahrer dann macht: „Gemeingefährlich“

Baustellen, die Straßen blockieren, sind in großen Städten wie Essen keine Seltenheit – ebenso wenig wie Menschen, die ein Problem mit Baustellen in haben. In Essen hat sich jetzt ein Autofahrer besonders krass über eine Baustellen-Blockierung hinweg gesetzt.

Essen: Verrücktes Manöver an Baustelle

Eine Frau, die in von ihrer Wohnung aus eine Baustelle an einer Straße in Essen sieht kann, hat am Wochenende kuriose Beobachtungen gemacht. So haben einige Verkehrsteilnehmer offenbar ein Problem damit, die Baustelle zu umfahren oder sich an die entsprechenden Verkehrsschilder zu halten.

Das ist die Stadt Essen:

erste urkundliche Erwähnung im Jahr 1244

mit 583.000 Einwohnern (Stand: Dezember 2019) die viertgrößte Stadt in NRW

besitzt neun Stadtbezirke

Sehenswürdigkeiten: Zeche Zollverein, Grugapark, Villa Hügel

Oberbürgermeister ist Thomas Kufen (CDU)

„Mitunter will man quer durch die Baustelle fahren, mittlerweile schon der Fünfte, und vorzugsweise ältere Herrschaften“, schreibt die Essener auf Facebook und hängt entsprechende Fotos an.

Essen: Autofahrer fährt über Baustelle

Besonders dreist: Als der Fahrer eines silbernen Opels eigentlich warten müsste, um den Bus auf der einzigen geöffneten Spur vorbei zu lassen, fährt er einfach über die halbe Baustelle – ohne Rücksicht auf Verluste.

Statt zu warten, fährt der silberne Opel einfach über die Baustelle drüber – die Bauarbeiter müssen sogar ihre Arbeit unterbrechen. Foto: Privat

Für die Essenerin ist das Verhalten unbegreiflich: „Als Autofahrer hat man sich an Verkehrsschilder zu halten, aber das scheint heute keinen zu interessieren.“

Auf die Baustelle scheinen die vorbeifahrenden Pkw wenig Rücksicht zu nehmen. Foto: Privat

Das bittere Fazit: „Die Bauarbeiter wissen gar nicht, wie sie ihre Absperrungen stellen sollen, damit dort keiner durchfährt. Gemeingefährlich als Straßenarbeiter.“

So ein Verhalt scheint in Essen leider kein Einzelfall zu sein – viele Facebook-Nutzer beschreiben ähnliche Beobachtungen, sind ebenso fassungslos wie die Fotografin („Solche Schwachmaten gibt es leider immer mehr. Entweder total orientierungslos oder Egoisten ohne jegliches Rechtsempfinden“, „Da fragt man sich ernsthaft, welche Fahrschule die besucht haben? Verkehrszeichen sind jahrzehntelang die Gleichen“).