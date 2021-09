Essen: Bürger haben genug von Ruine – Dringender Appell an OB Kufen

Essen. Die Bürger von Essen ärgern sich! Auf Facebook wenden sie sich an den Oberbürgermeister der Stadt, Thomas Kufen.

Für die Wut der Facebook-Nutzer ist ein bestimmtes Gebäude in Essen-Werden verantwortlich. Dieses befindet sich in einem sehr kritischen Zustand.

Essen: Bürger konfrontieren Oberbürgermeister Kufen auf Facebook

Am 8. September richtet sich ein Facebook-User an den Oberbürgermeister der Stadt Essen: „LieberThomas Kufen, wir schauen in Werden am Rondell seit fast vier Jahren in ein gähnendes Loch, das ein Mahnmal für das Versagen von Politik und Verwaltung der Stadt Essen im Hinblick auf die Erhaltung des historischen Stadtbildes ist“. Dabei bezieht sich der aufgebrachte Bürger auf die ehemalige „Gaststätte Kaiser Friedrich“, welche ursprünglich denkmalgeschützt war, doch nun klafft dort ein großes Loch in der Hauswand. Vor wenigen Jahren wurde die Fassade des Hauses abgerissen.

So sah die Gaststätte Kaiser Friedrich noch im Jahr 1935 aus. (Archivbild) Foto: IMAGO / Arkivi

Der Nutzer schrieb außerdem: „Die Werdener Bürgerschaft würde es sicher begrüßen, wenn Sie das Thema auf die Tagesordnung setzten und den Eigentümer zur Rekonstruktion der denkmalgeschützten und mit ihrer Genehmigung abgerissenen Bebauung in die Pflicht nähmen“. Zudem brachte er weitere Vorschläge an, wie das Problem des baufälligen Denkmals gelöst werden könnte: Ein Baugebot oder die Enteignung des Eigentümers der Gaststätte seien denkbar. Ebenso könnte die städtische Allbau das Grundstück erwerben, um bezahlbaren Wohnraum zu schaffen.

So oder so: Der unschöne Zustand der „Gaststätte Kaiser Friedrich“ ist vielen ein Dorn im Auge. Die Facebook-Community unterstützt den Appell an den Oberbürgermeister. Ein User schrieb: „Gute, unterstützenswerte Forderung“. Ein anderer pflichtete ihm bei: „Danke für den Kommentar, sehr zutreffend. Da war doch auch mal was mit der Attraktivität unseres Stadtteils… und dieses Loch am Rondell trägt sicher nicht dazu bei“.

Es bleibt abzuwarten, ob die Forderung der Bürger von Essen Früchte tragen und das denkmalgeschützte Haus rekonstruiert oder anderweitig genutzt werden wird. (lb)