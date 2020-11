Essen: Brutale Entführung – ein Detail macht Geschichte besonders brisant

Es ist ein Fall, der an einen Krimi erinnert...

Vor dem Landgericht Essen hatte sich am Montag Navid K. (28) verantworten müssen. Er soll im April 2016 gemeinsam mit anderen Mittätern von einer Frau beauftragt worden sein, dem späteren Opfer Volkan C. eine „Lektion“ zu erteilen. C. habe die Frau mit verschiedenen Haushaltsgegenständen über den Tisch gezogen, bereits bezahlte Ware habe er nicht an sie geliefert.

Laut Staatsanwaltschaft Essen hatten sich daraufhin Navid K. und Mittäter mit Volkan C. in einem Waldstück getroffen, ihn dort verprügelt. Als C. am Boden lag, wurde er durchsucht, ihm sollen Bargeld und das Handy gestohlen worden sein. Daraufhin hatten sie C. aufgefordert, bis Mitternacht 8.500 Euro zu besorgen. Andernfalls würde man dessen Familie töten und die minderjährige Schwester nach Polen verkaufen.

Essen: Brutale Entführung! Detail macht Geschichte besonders brisant

Brisant: Einige der mutmaßlichen Täter sollen T-Shirts mit der Aufschrift „Osmanen Germania“ getragen haben! Die rockerähnliche Gruppierung ist türkisch-nationalistisch geprägt, seit Juli 2018 in Deutschland verboten. Ihr ist immer wieder Gewalt gegen links eingestellte Türken, kurdische Kritiker von Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan (66) und Anhänger der Gülen-Bewegung (gilt in der Türkei seit dem Putschversuch von 2015 als Terror-Organisation) vorgeworfen worden.

Das Landgericht Essen. Foto: imago images / Rupert Oberhäuser

Volkan C. konnte das Geld nicht besorgen, deshalb habe man dessen Vater angerufen. Auch er hätte das Geld aber nicht besorgen können, C. ist daraufhin in einer Wohnung in Essen festgehalten und mit Fäusten und einem Totschläger geschlagen worden. Er ist erst freigelassen worden, als er zugesagt hatte, dass Geld innerhalb der nächsten fünf Tage zu besorgen.

Das sind die „Osmanen Germania“:

türkisch-nationalistische, rockerähnliche Gruppierung mit Schwerpunkt in Deutschland

seit Juli 2018 in Deutschland verboten

Zusammenschluss soll von der Erdogan-Partei AKP finanziell unterstützt worden sein; Nähe zu den „Grauen Wölfen“

laut eigener Darstellung hätte man in Deutschland 2.500 Mitglieder und Strukturen in Schweden, der Schweiz, Österreich und in der Türkei selbst

die NRW-Landesregierung geht von einer Zusammenarbeit mit türkischen Sicherheitsbehörden aus

Angeklagter gesteht „Schläge in den Magen“

Gleich zu Beginn hat K., der 2004 mit seiner Familie aus dem Iran nach Deutschland geflüchtet ist, ein Geständnis abgelegt. Allerdings nicht bezüglich der von der Staatsanwaltschaft vorgeworfenen Taten. K.s Verteidiger, der Duisburger Anwalt Andre Miegel, erklärt: „Mein Mandant ist in die Wohnung gekommen, in der sich seine damaligen Freunde immer getroffen hatten. Dort waren bereits zehn bis zwölf junge Männer mit dem Opfer anwesend.“

Das Zeichen der „Osmanen Germania“, die in Deutschland seit 2018 verboten ist. Foto: Boris Roessler/dpa

Und weiter: „Einer von ihnen sagte zu meinem Mandanten, dass Volkan C. dessen Tante abgezogen hätte und jetzt das Geld nicht zurückzahlen wolle. Mein Mandant hat C. dann zwei Schläge in den Magen verpasst.“ K. ergänzt: „Ich wollte mich vor dem Prozess beim Opfer entschuldigen, leider ist er nicht hier und wir konnten ihn auch nicht erreichen.“

Die Staatsanwaltschaft hat für K., der wegen anderer Vergehen noch bis zum 25. August 2021 im Knast sitzt, eine Bewährungsstrafe von einem Jahr und zehn Monaten gefordert. Verteidiger Miegel dagegen ein Jahr und sechs Monate.

Das Gericht ist dem Plädoyer der Staatsanwaltschaft gefolgt, Navid K. kriegt 22 Monate auf Bewährung aufgebrummt.