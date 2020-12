Essen: Bruder und Mutter eines Verdächtigen sorgen für chaotische Szenen bei Routine-Einsatz der Polizei

Essen. Chaotische Szenen bei einem Routine-Einsatz der Polizei Essen!

Am Mittwochnachmittag wollten Mitarbeiter des Ordnungsamtes eine Personengruppe kontrollieren, kurze Zeit später musste die Polizei anrücken. Der Bruder und die Mutter eines Verdächtigen sorgten zu chaotischen Szenen.

Essen: Bruder und Mutter eines Verdächtigen sorgen für chaotische Szenen bei Polizei-Einsatz

Gegen 16.50 Uhr erhielt das Ordnungsamt Hinweise darüber, dass sich mehrere Personen auf einem Schulhof an der Zechenstraße in Bergeborbeck (Essen) aufhalten sollen, die gegen die Coronaschutzverordnung verstoßen.

Also fuhr ein Team des Ordnungsamtes zu dem Schulhof. Vor Ort bemerkten sie auch eine mehrköpfige Personengruppe, die bei der Ankunft des Ordnungsamtes in verschiedene Richtungen floh. Dabei ließ sie jedoch mindestens 1,5 Kilogramm Marihuana sowie mehrere Sporttaschen und eine Feinwaage zurück. Das teilte die Polizei am Donnerstag in einer Polizeimeldung mit.

Sofort alarmierte das Ordnungsamt die Polizei, woraufhin Beamten die umliegenden Straßen nach den mutmaßlichen Drogendealern absuchten. Wenig später wurden Zivilbeamten auch fündig und stießen in einem nahegelegenen Hinterhof auf eine sechsköpfige Gruppe junger Männer, die sie daraufhin kontrollierten.

Dabei stand einer der Männer zweifelsohne in Zusammenhang mit der zuvor erfolgten Flucht auf dem Schulhof. Alle sechs angetroffenen Männer im Alter zwischen 23 und 31 Jahre sollten deshalb für weitere Maßnahmen zum Polizeipräsidium gebracht werden. Also riefen die Zivilbeamten uniformierte Polizisten hinzu.

Situation eskaliert völlig

Doch plötzlich tauchte der 25-jährige Bruder sowie die 56-jährige Mutter eines Verdächtigen (23) auf. Der 25-Jährige verhielt sich extrem aggressiv und provokativ gegenüber den Beamten. Er versuchte mehrmals, zu seinem Bruder zu gelangen und durch die Polizeisperrung zu laufen.

Polizisten hielten ihn daraufhin wiederholt davon ab und erteilten einen Platzverweis. Aber auch dieser hielt den Mann nicht von seinem Handeln ab - im Gegenteil: Er beschimpfte die Beamten und behauptete, dass es sein gutes Recht sei, zu seinem Bruder zu gehen.

Also erklärten die Polizisten dem 25-Jährigen den Grund der Maßnahme und baten ihn, den Ort zu verlassen. Doch er versuchte weiter, zu seinem Bruder zu gelangen, weshalb die Beamten ihn schließlich festhielten und in Gewahrsam nehmen wollten. Auch hierbei reagierte der 25-Jährige aggressiv und wehrte sich.

Beim Versuch, ihm Handfesseln anzulegen, wehrte er sich erneut und stürzte mit einem Beamten zu Boden. Dann versuchte die 56-Jährige, ihrem Sohn zu helfen und musste daher kurzfristig gefesselt werden. Polizisten brachten den 25-Jährigen schließlich in Gewahrsam.

Er beklagte Schmerzen im Arm, sodass ein Arzt hinzugerufen wurde, der allerdings die Gewahrsamsfähigkeit attestierte. Erst in den Abendstunden durfte der Essener das Gewahrsam wieder verlassen. Der 25-Jährige sagte, dass er Schmerzen habe und die Polizei wegen des rassistischen Übergriffs anzeigen werde.

Polizei schreibt Anzeigen

Die sechs verdächtigen Männer, die mutmaßlich bei einem Drogengeschäft gestört wurden, durften nach Abschluss der Polizeimaßnahmen die Wache verlassen. Auf alle Beteiligten kommt nun eine Anzeige zu. Die Ermittlungen dauern an. (nk)