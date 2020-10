Essen: Neue Details enthüllt! Auf dem Handy eines Polizisten finden die Ermittler jetzt brisante Kontakte und Fotos

Essen. Im Polizeiskandal in Essen kommen neue, heikle Details ans Licht!

100 Polizeibeamten der "Besonderen Aufbauorganisation" (BAO) "Janus" ermitteln derzeit, werten 18,5 Terabyte von sichergestellten Handys aus. Dabei kam zum Vorschein, dass ein Beamte der Polizei Essen Kontakte zu der rechten Gruppierung "Steeler Jungs" und den "Bandidos" haben soll.

Essen: Polizist soll Kontakte zu Bandidos und Steeler Jungs gehabt haben

Der im Bericht an den Innenausschuss "B9" genannte Beamte hatte Bilder auf seinem Handy, die ihn in seinem privaten Umfeld gemeinsam mit Mitgliedern der "Bandidos" zeigen. Auch fanden sich in seinem Adressbuch seines Handys Kontaktdaten der Rocker. Diese sind zum Teil auch Mitglieder der rechtsradikalen Gruppierung "Steeler Jungs" in Essen.

Der Beschuldigte soll der Essener Hooligan-Gruppe "Alte Garde" in Essen angehören, die personelle Überschneidungen mit den "Steeler Jungs" aufweist. Unklar ist, ob der Beschuldigte selbst den "Steeler Jungs" angehört.

Anhaltspunkte für strafrechtlich relevantes Verhalten des Beschuldigten soll es bislang nicht geben.

Foto von Polizist mit Steeler Jungs kursiert

Bereits vor einiger Zeit hatte die anti-rassistische Plattform "Aufstehen gegen Rassismus Essen" über Verbindungen von Polizisten zu den "Steeler Jungs" berichtet.

Polizeipräsident Frank #Richter, hat heute zum #Polizeiproblem geschrieben, dass „im Polizeipräsidium #Essen kein Platz für Personen ist, die sich mit solchen rechten Inhalten identifizieren“. Schön. Warum wurde der Polizist Andreas W., (1/2) pic.twitter.com/WDpo29UqWB — Aufstehen gegen Rassismus Essen (@agr_essen) September 16, 2020

------------------------------------

• Mehr Nachrichten aus Essen:

Essen: Mann angelt in der Ruhr – plötzlich ist er in großer Gefahr

Essen: Tier-Drama war Brandstiftung – jetzt führt die Spur ausgerechnet HIER hin

• Top-News des Tages:

Corona in NRW: Hotspot Herne! Stadt ergreift neue Maßnahmen ++ Erste Weihnachtsmärkte abgeblasen

NRW: Ex-Frau auf offener Straße übel zugerichtet – Polizei jagt diesen Mann

-------------------------------------

Ausschließlich Polizisten in Chatgruppen

Außerdem haben die Ermittlungen zu einem Anfangsverdacht gegen einen weiteren Polizisten wegen Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen geführt. Bei ihm wurden 27 IT-Asservate gefunden, die nun weiter ausgewertet werden.

Innenminister Herbert Reul will rechtsextremen Umtrieben in der Polizei Einhalt gebieten. Foto: imago images / Eibner

Die Ermittlungen förderten ebenfalls zu Tage, dass die Chatgruppen mit den Namen "Alphateam", "Anton", "A-Team" und "Best of A-Team" geschlossene Gruppen waren, deren Mitglieder ausschließlich Polizeibeamte waren.

Mehr zum Polizei-Skandal bei der Polizei Essen liest du hier >>>

Acht Beamte kehren in Dienst zurück

Acht andere Beamte, die im Zuge der Chat-Affäre suspendiert worden waren, dürfen ab sofort wieder arbeiten.

Die acht gehören zu den „minderschweren Fällen“ von insgesamt 31 mutmaßlich an den Chats beteiligten Beamten. Eine weitere Polizistin hatte ihre Suspendierung bereits vergangene Woche durch einen Beschluss des Verwaltungsgerichts gekippt. Nach Auswertung des Gerichtsbeschlusses sei man nun zu dem Ergebnis gekommen, dass in den acht „gleichgelagerten Fällen“ die Suspendierung aufzuheben sei, so das zuständige Landesamt für Ausbildung, Fortbildung und Personalangelegenheiten (LAFP). (ms mit dpa)