Essen: Bombenfund in Kupferdreh! A44 wird gesperrt +++ Mehr als 1100 Anwohner müssen evakuiert werden

An der Dilldorfer Höhe in Essen Kupferdreh wurde ein Blindgänger (Symbolfoto) gefunden. Unten rechts im Bild ist die nicht weit entfernte A44 zu erkennen.

Essen. In Essen Kupferdreh wurde ein Blindgänger aus dem zweiten Weltkrieg gefunden, der noch am Dienstag entschärft werden muss.

Das Wohngebiet an der Dilldorfer Höhe muss nach Angaben der Stadt evakuiert werden. Auch auf die Autobahn A44 könnte sich der Fund auswirken.

Update, 19.24 Uhr: Evakuierung startet, Verkehr auf A44 fließt vorerst weiter

Die Evakuierung der Anwohner soll in den nächsten Minuten beginnen. Zeitnah sollen auch die Verkehrssperrungen eingerichtet werden. Bis dahin fließe der Verkehr auf der A44 noch weiter, so eine Sprecherin der Stadt. Die Autobahn werde nur für den Zeitraum der tatsächlichen Entschärfung gesperrt.

In diesem Park nahe eines Wohngebiets an der Dilldorfer Höhe in Essen Kupferdreh wurde der Blindgänger gefunden. Foto: Hans Blossey

Für die Anwohner wurde derweil eine Betreuungsstelle eingerichtet. Besondere Hygienemaßnahmen aufgrund des Coronavirus werden dabei von der von der Feuerwehr berücksichtigt.

Das Personal für die Entschärfung sei außerdem bereits vor Ort. Vorsichtshalber seien bereits Lichtanlagen bestellt worden, da der Blindgänger in jedem Fall noch heute entschärft werden soll.

Update, 18.54 Uhr: A44 muss gesperrt werden

Die Autobahn 44 wird für die Dauer der Entschärfung zwischen Langenberg und Kupferdreh gesperrt. Wie lange diese Sperrung dauern wird, ist derzeit noch nicht abzusehen.

Update, 18.30 Uhr: Buslinie 180 betroffen

Vom Bombenfund betroffen ist auch die Buslinie 180. Wie die Ruhrbahn mitteilt, endet die Linie für die Dauer der Sperrung in Richtung werden an der Haltestelle „Asbachtal“ und in Richtung Burgaltendorf an der Haltestelle „Am Schwarzen“. Die dazwischenliegenden zehn Stopps entfallen.

Derweil hat das Ordnungsamt damit begonnen, die Anwohner über Lautsprecheransagen zu informieren.

Update, 18.20 Uhr: Mindestens 1100 Anwohner müssen evakuiert werden

Die nun festgelegten „Sperrstellen“ betreffen fast die gesamte Dilldorfer Höhe, eine erweiterte Zone schließt auch die Autobahn 44 mit ein.

+++ #EBombe: Sperrstellen festgelegt: Im roten, inneren Kreis ist eine vollständige Evakuierung notwendig. pic.twitter.com/IuSuTTeTYN — Stadt Essen (@Essen_Ruhr) August 25, 2020

Wie die Stadt Essen mitteilt, müssen alle Personen innerhalb des inneren Kreises evakuiert werden. Mindestens 1100 Personen seien daher betroffen. Unter der Rufnummer (0201) 123-8881 hat die Stadt eine Informationshotline eingerichtet.

Wie sich die Entschärfungsaktion derweil auf die A44 auswirken wird, ist noch nicht abzusehen.

Erstmeldung, 18 Uhr: Fünf-Zentner-Bombe an der Dilldorfer Höhe gefunden

Bei dem Blindgänger handelt es sich um eine amerikanische Fünf-Zentner-Bombe. Gefunden wurde sie bei Sondierungsarbeiten in der Straße „Am Wieselbach“ in Höhe der Hausnummer 15, heißt es in der Meldung der Stadt.

In der Nähe der Fundstelle befindet sich ein Wohngebiet mit zahlreichen Mehrfamilienhäusern. Auch die Autobahn A44 liegt nicht weit entfernt. (the)