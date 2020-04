Essen: Am Donnerstagnachmittag wurde eine Bombe im Nordviertel gefunden. Die Entschärfung soll noch am Abend erfolgen.

Essen: Bombenfund im Nordviertel! ++ Entschärfung noch am Abend

Essen. Bombenfund in Essen!

Am Donnerstagnachmittag wurde eine Zehn-Zentner-Bombe in der Nähe des Berthold-Beitz-Boulevards im Nordviertel gefunden. Die Entschärfung soll noch am Donnerstag erfolgen.

Essen: Bombenfund im Nordviertel - tonnenweise Material benötigt

Wie die Stadt Essen gegen 17 Uhr meldete, wurde bei Bauarbeiten auf dem Gelände von Essen 51 eine amerikanische Bombe gefunden. Da der Blindgänger einen Aufschlagzünder hat, muss die Bombe möglichst schnell entschärft werden. Das soll noch am Donnerstagabend passieren.

Gegen 18.35 Uhr war bereits ein Teil des Berthold-Beitz-Boulevards gesperrt. Denn für die bevorstehende Sprengung würden über 600 Kubikmeter Sand und 80.000 Liter Wasser benötigt. Das teilte die Stadtsprecherin Jasmin Trilling gegenüber DER WESTEN mit.

Auf Twitter veröffentlichte die Stadt erste Fotos von den Lkws, die das benötigte Material für die Entschärfung anlieferten. Etwa eine Stunde, um 19.20 Uhr, waren 14 von knapp 30 Sattelzügen bereits vor Ort angetroffen. Das Technische Hilfswerk Essen unterstützte die Maßnahmen mit Personal und Radladern.

Evakuierung weniger aufwendig - Feuerwehr leitet Betreuungsstelle ein

Alle Gebäude im Umkreis von 500 Meter um die Fundstelle der Bombe sollen bis zur Entschärfung evakuiert werden. Im Umkreis von 500 bis 1000 Meter sollen Anwohner in ihren Wohnungen bleiben, bis die Entschärfung abgeschlossen ist.

Glückerweise betrifft die Evakuierung nur eine „handvoll Menschen“, wie Trilling berichtet. In der inneren Sperrzone würden ansonsten nämlich Betriebe liegen. Im äußeren Sperrbereich wohnen dagegen 8400 Menschen, die bis zum Abschluss der Evakuierung ihre Wohnung nicht verlassen dürfen.

Aufgrund der besonderen Lage durch das Coronavirus wird die Feuerwehr eine entsprechende Betreuungsstelle für die betroffenen Anwohner einrichten. Fahrzeuge sollen während der Evakuierung und Entschärfung von den Straßen entfernt, vorhandene Gasgeräte sollen abgesperrt werden.

Das Bürgertelefon ist unter der Telefonnummer 0201 123 - 88 81 erreichbar.

