Essen: Bombenfund im Nordviertel! ++ Blindgänger in der Nacht erfolgreich entschärft

Essen: Am Donnerstagnachmittag wurde eine Bombe im Nordviertel gefunden. Die Entschärfung erfolgte in der Nacht.

Essen. Bombenfund in Essen!

Am Donnerstagnachmittag wurde eine Zehn-Zentner-Bombe in der Nähe des Berthold-Beitz-Boulevards im Nordviertel gefunden. Die Entschärfung sollte noch am Donnerstag erfolgen. Wie die Stadt Essen gegen 1.30 Uhr in der Nacht zum 1. Mai mitteilte, konnte der Blindgänger erfolgreich entschärft werden.

Essen: Bombenfund im Nordviertel - Blindgänger erfolgreich entschärft

Gegen 2 Uhr mitten in der Nacht wurden dann die Sperrungen aufgehoben und die Bewohner konnten in ihre Wohnungen zurückkehren.

Gegen 17 Uhr meldete die Stadt, dass bei Bauarbeiten auf dem Gelände von Essen 51 eine amerikanische Bombe gefunden wurde. Da der Blindgänger einen Aufschlagzünder hat, muss die Bombe möglichst schnell entschärft werden.

Gegen 18.35 Uhr war bereits ein Teil des Berthold-Beitz-Boulevards gesperrt. Denn für die bevorstehende Sprengung würden über 600 Kubikmeter Sand und 80.000 Liter Wasser benötigt. Das teilte die Stadtsprecherin Jasmin Trilling gegenüber DER WESTEN mit.

Auf Twitter veröffentlichte die Stadt erste Fotos von den Lkw, die das benötigte Material für die Entschärfung anlieferten. Etwa eine Stunde, um 19.20 Uhr, waren 14 von knapp 30 Sattelzügen bereits vor Ort angetroffen. Das Technische Hilfswerk Essen unterstützte die Maßnahmen mit Personal und Radladern.

+++ #EBombe: So sieht es vor Ort aus!



Der Berthold-Beitz-Boulevard im inneren Kreis wird bereits gleich für den Verkehr gesperrt, um die Anlieferung für das Material zur Vorbereitung der Sprengung sicherzustellen.



(Foto: Mike Filzen, Feuerwehr Essen) pic.twitter.com/B8STg03Kby — Stadt Essen (@Essen_Ruhr) April 30, 2020

Gegen 22.15 Uhr liefen die Vorbereitungen für die Sprengung weiter auf Hochtouren laufen. So sei die nötige Containerwand inzwischen aufgebaut. Jetzt müsse das Loch, in dem sich die Bombe befindet, mit Sand gefüllt und mit Wasserpacks abgedeckt werden.

Öffentlicher Nahverkehr stark eingeschränkt

Währenddessen war der öffentliche Nahverkehr bereits gegen 20.45 Uhr von der Entschärfung betroffen. Die Straßenbahnen 101 und 106, die Buslinien 166, 196 und der SB 16 sowie die U11 und U17 sollten demnach von der Entschärfung betroffen sein.

Die Straßenbahnlinien 101 und 106 müssen umgeleitet werden. Die 101 fährt über Haltestelle „Fliegenbusch“ zur „Helenenstraße“, die 106 fährt über „Fliegenbusch“ in Richtung Borbeck. Dadurch entfallen die Haltestellen „Hamborner Straße“, „Jahnplatz“, „Bergmühle“, „Bocholder Straße“, „Bergeborbeck Bhf“, „Zinkstraße“, „Altenberg“, „An Don Bosco“ und „Leimgardtsfeld“.

Die Buslinien 166, 196 und der SB 16 fahren über die B224 bis zur "Hövelstraße" und ab „Friedrich-Lange-Straße“ wieder die normale Route. Es entfallen die Halte „Thurmfeld“, „Bamlerstraße“ „M1 Gießereiweg“, „M1 Tenderweg“ und „Gewerbepark M1“. Zudem werden auf der Linie U11 und U17 die U-Bahnhöfe „Bamlerstraße“ und „Universität Essen“ nicht angefahren.

Evakuierung weniger aufwendig - Feuerwehr leitet Betreuungsstelle ein

Alle Gebäude im Umkreis von 500 Meter um die Fundstelle der Bombe sollten bis zur Entschärfung evakuiert werden. Im Umkreis von 500 bis 1000 Meter sollten Anwohner in ihren Wohnungen bleiben, bis die Entschärfung abgeschlossen ist.

Glückerweise betrifft die Evakuierung nur eine „Handvoll Menschen“, wie Trilling berichtet. In der inneren Sperrzone würden ansonsten nämlich Betriebe liegen. Im äußeren Sperrbereich wohnen hingegen 8400 Menschen, die bis zum Abschluss der Evakuierung ihre Wohnung nicht verlassen dürfen.

Aufgrund der besonderen Lage durch das Coronavirus hatte die Feuerwehr eine Betreuungsstelle für die betroffenen Anwohner einrichten. Fahrzeuge sollten während der Evakuierung und Entschärfung von den Straßen entfernt, vorhandene Gasgeräte sollten abgesperrt werden.

Das Bürgertelefon war unter der Telefonnummer 0201 123 - 88 81 erreichbar.