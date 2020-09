Essen: Bombenfund im Norden der Stadt - Seniorenheim und Kita evakuiert

Bei Sondierungsarbeiten in Essen wurde am Montag eine britische Fünf-Zentner-Bombe in der Essener Straße in Höhe der Hausnummer 90 im Stadtteil Stoppenberg gefunden.

+++ Essen: Nach Naziskandal bei Polizei – Einsatz in Borbeck eskaliert +++

Der Blindgänger muss noch heute entschärft werden. Wir halten dich im Live-Ticker auf dem Laufenden.

Essen: Bombenfund im Norden der Stadt - Tausende Leute betroffen

+++ Newsblog aktualisieren +++

13.26 Uhr: Über 100 Kräfte im Einsatz

Aktuell sind laut Stadt Essen 113 Kräfte im Einsatz.

13.24 Uhr: Auch Ruhrbahn betroffen

Bei der Ruhrbahn sind die Linie 107, welche zwischen Viehofer Platz und Ernestinenstraße ausfallen wird, und die Buslinien 154 und 155 betroffen. Hier geht es ab der Haltestelle Helfenbergweg für Fahrgäste weiter mit den Buslinien 60/61.

13.22 Uhr: Sensible Einrichtungen in der Umgebung

Im inneren Kreis befinden sich u.a. das Seniorenheim Grabenstraße. Hier müssen insgesamt 12 Patienten auf andere Stationen verlegt werden.

Weitere von der Evakuierung betroffene Einrichtungen sind der Herbertshof als Ambulantes und Betreutes Wohnen sowie das Wohnheim Grabenstraße und das Männerwohnheim Stoppenberg. Betroffen ist außerdem die städtische Kindertagesstätte Essener Straße.

12.32 Uhr: Betreuungsstelle eingerichtet

In der Bischöflichen Sekundarschule am Stoppenberg, Im Mühlenbruch 47, hat die Stadt eine Betreuungsstelle für Anwohner eingerichtet.

11.36 Uhr: Rund 4.000 Personen betroffen

Im inneren und äußeren Kreis sind knapp über 4.000 Personen betroffen. Alle Gebäude im Umkreis von 250 Metern um die Bombenfundstelle werden bis zum Ende der Entschärfung evakuiert.

Im Umkreis von 250 Metern bis 500 Metern sollte man sich während der Entschärfung in Gebäudeteilen aufhalten, die von der Bombe abgewandt liegen, heißt es auf der Seite der Stadt.

+++ #EBombe: Sperrstellen festgelegt: Im roten, inneren Kreis ist eine vollständige Evakuierung notwendig. pic.twitter.com/mLhOLNV0OL — Stadt Essen (@Essen_Ruhr) September 21, 2020

Eine Betreuungsstelle für die Versorgung der zu evakuierenden Personen wird eingerichtet. Die Feuerwehr wird die aktuell besondere Lage rund um das Coronavirus bei der Betreuung der Menschen vor Ort berücksichtigen.

---------------

Das ist die Stadt Essen:

geht auf das vor 850 gegründete Frauenstift Essen zurück

582.760 Einwohner, neun Stadtbezirke und 50 Stadtteile, viertgrößte Stadt in NRW

seit 1958 Sitz des neugegründeten Bistums Essen

Wahrzeichen unter anderen: Zeche Zollverein, Villa Hügel, Grugapark Essen

2010 Kulturhauptstadt Europas und 2017 Grüne Hauptstadt Europas

---------------

Autos sollten von der Straße entfernt werden. Vorhandene Gasgeräte sind abzusperren.

---------------

Weitere News aus Essen

Essen: Mann macht Radtour – plötzlich steht er vor einem Rätsel

Polizei Essen: Nazi-Skandal erschüttert NRW – Beamte räumen Postings ein

Essen: Bewaffnete Überfälle – Polizei sucht mit irritierenden Bildern

---------------

Mit Verkehrsbehinderungen ist zu rechnen. Ortskundige Autofahrer werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren.

Das Bürgertelefon zur Bombenentschärfung ist unter der neuen Nummer 0201-123-8881 eingerichtet.