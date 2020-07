Essen: Bombendrohung gegen Rathaus ++ Polizei gibt Gebäude nach Räumung wieder frei

Bombendrohung am Rathaus in Essen!

Laut der E-Mail eines Unbekannten an die Stadt Essen sollte am heutigen Freitag eine Bombe in einer Sporttasche in der dritten Etage des Rathauses explodieren.

Das Rathaus in Essen wird am Freitag wegen einer Bombendrohung geräumt. (Symbolfoto) Foto: imago stock&people gmbh

Rund 500 Mitarbeiter wurden aus dem Gebäude evakuiert. Das berichtet die „WAZ“.

Essen: Auch Rathaus-Galerie evakuiert

Die Rathaus-Galerie wurde ebenfalls komplett geräumt, auch die U-Bahnen und Busse halten nicht an der dortigen Haltestelle, sondern fahren durch oder werden umgeleitet.

Die Polizei Essen ist mit Spezialkräften vor Ort, durchsucht das Rathaus, so die „WAZ“. Laut Drohung der unbekannten Person sollte die Bombe bereits um 10 Uhr explodieren, bisher fanden die Einsatzkräfte aber weder eine Sporttasche, noch eine Bombe im Rathaus.

Ursprünglich arbeiten bis zu 1500 Personen im Rathaus – wegen der Corona-Pandemie sind aber nur 500 im Büro am Porscheplatz vor Ort. Sie hatten sich auf einem Schulhof in der Nähe versammelt.

Das ist die Stadt Essen:

geht auf das vor 850 gegründete Frauenstift Essen zurück

viertgrößte Stadt in NRW

582.760 Einwohner (Stand: Dezember 2019)

hat neun Stadtbezirke und 50 Stadtteile

seit 1958 Sitz des neugegründeten Bistums Essen

Wahrzeichen unter anderen: Zeche Zollverein, Villa Hügel, Grugapark Essen

war 2010 Kulturhauptstadt Europas und 2017 Grüne Hauptstadt Europas

Oberbürgermeister ist Thomas Kufen (CDU)

Gegen elf Uhr wurden die Gebäude von der Polizei Essen ohne einen Fund wieder frei gegeben. (kv)