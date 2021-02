Essen: In Rüttenscheid wurde eine Bombe entdeckt. (Symbolbild)

Essen: Bombe in Rüttenscheid gefunden – deswegen steht die Stadt vor einer gewaltigen Probe

Essen. In Essen ist bei Bauarbeiten eine Bombe gefunden worden. Sie soll am Montag entschärft werden.

Die Stadt Essen steht vor einer gewaltigen Probe - denn in der Nähe liegen die A52, ein Krankenhaus und Senioreneinrichtungen.

Essen: Bombe wird am Montag entschärft

Die amerikanische Fünf-Zehnter-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg ist am Freitag bei Bauarbeiten an der Manfredstraße/Ecke Ursulastraße in Rüttenscheid entdeckt worden.

Normalerweise werden Blindgänger sofort entschärft, doch in diesem Fall muss die Stadt Essen einige Vorbereitungen treffen. Denn ganz in der Nähe ist das Alfried-Krupp-Krankenhaus und Senioreneinrichtungen. Der Fundort wird in der Zwischenzeit überwacht. Die Stadt rechnet mit einem „hohen logistischen Aufwand“.

Krankenhaus ganz in der Nähe

Die Stadt bittet Anwohner und Anwohnerinnen, die im Umkreis von 250 Metern um die Bombenfundstelle wohnen, sich schon jetzt auf die Entschärfung am Montag einzustellen und einzuplanen, dass sie am Montag bis zum Abschluss der Maßnahme aus ihren Wohnungen evakuiert werden.

Die betroffenen Senioren- und Alteneinrichtungen sollen ab 10 Uhr evakuiert werden. Erst im Anschluss sollen voraussichtlich auch Anwohner im inneren Evakuierungsradius ihre Wohnungen verlassen müssen.

Auch die A52 wird sehr wahrscheinlich kurzzeitig gesperrt werden. Genauere Angaben zum Sperrbereich und zu den Sperrzeiten folgen am Montag, teilte die Stadt mit.

Am Montag wird auch ein Bürgertelefon für Fragen rund um die geplante Entschärfung geschaltet.

Das Impfzentrum Essen an der Messe wird mit Stand heute am Montag normal öffnen und alle Termine können stattfinden.