Essen: Bomben-Entschärfung ++ A52 gesperrt ++ Straßenbahnbetrieb eingeschränkt

Essen: In Rüttenscheid wurde eine Bombe entdeckt. (Symbolbild)

Essen. In Essen ist bei Bauarbeiten eine Bombe gefunden worden. Sie soll am Montag entschärft werden.

Die Stadt Essen steht vor einer gewaltigen Probe - denn in der Nähe liegen die A52, ein Krankenhaus und Senioreneinrichtungen.

Alle Entwicklungen zur Bomben-Entschärfung kannst du hier im Newsblog verflogen.

Montag, 1. März

11.35 Uhr: Linie 108 fährt nur eingeschränkt

Auch öffentliche Verkehrsmittel wie die Ruhrbahn sind von der Bomben-Entschärfung in Essen-Rüttenscheid betroffen.

So fährt die Straßenbahn-Linie 108 während der Dauer der Entschärfung nur zwischen Essen Hauptbahnhof und Altenessen fahren – auch der Bahnhof Florastraße wird gesperrt.

Wer in Richtung Bredeney fahren möchte, kann auf die U17 und 169 ausweichen.

11.03 Uhr: Autobahn A52 gesperrt

Wie angekündigt, wird für die Entschärfung auch die A52 im entsprechenden Bereich gesperrt. Um die Logistik rund um den Fundort der Bombe nicht zu behindern, wird auch die Nebenfahrbahn der A52 in Fahrtrichtung B224 (Norbertstraße) gesperrt, die parallel zur A52 verläuft.

Das bedeutet, dass für die Dauer der Entschärfung von der A40 aus Bochum nicht auf die A52 gewechselt werden kann. Aus Fahrtrichtung Düsseldorf wird der Verkehr ab der Anschlussstelle Essen-Haarzopf abgeleitet.

Folgende A52-Auffahrten sind dann noch geöffnet: In Richtung Bochum die Anschlussstelle Bergerhausen, in Richtung Düsseldorf die Anschlussstelle Haarzopf.

10.38 Uhr: Evakuierung ist gestartet

Gegen 10.10 Uhr startete das Ordnungsamt den ersten Evakuierungsdurchgang. Auch Lautsprecherdurchsagen für die Anwohner sind seitdem zu hören.

9.57 Uhr: 1287 Menschen müssen evakuiert werden

Laut der Stadt Essen sind 1287 Menschen von der Evakuierung in Essen-Rüttenscheid betroffen. Über 3000 Anwohner müssen sich im äußeren Kreis der Evakuierung luftschutzgemäß verhalten.

Das Bürgertelefon für Anwohner in Essen ist seit 9 Uhr unter der Nummer 0201-123 8888 erreichbar. Auch die Betreuungsstelle für Anwohner ist seitdem in Halle 7 der Messe Essen eingerichtet. Der Zugang erfolgt über die Norberstraße am Tor 6.

8.05 Uhr: Vorbereitungen für Entschärfung beginnen

Der Krisenstab der Stadt Essen hat seine Arbeit bei der Feuerwehr aufgenommen. Die Vorbereitungen für die anstehende Entschärfung laufen laut Stadt auf Hochtouren.

Die betroffenen Senioren- und Alteneinrichtungen sollen ab 10 Uhr evakuiert werden. Erst im Anschluss sollen voraussichtlich auch Anwohner im inneren Evakuierungsradius ihre Wohnungen verlassen müssen.

Im inneren Radius müssen Anwohner ihre Wohnungen verlassen. Foto: Stadt Essen

Die amerikanische Fünf-Zehnter-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg ist am Freitag bei Bauarbeiten an der Manfredstraße/Ecke Ursulastraße in Rüttenscheid entdeckt worden.

Normalerweise werden Blindgänger sofort entschärft, doch in diesem Fall muss die Stadt Essen einige Vorbereitungen treffen – denn ganz in der Nähe ist das Alfried-Krupp-Krankenhaus und Senioreneinrichtungen. Der Fundort wird in der Zwischenzeit überwacht. Die Stadt rechnet mit einem „hohen logistischen Aufwand“.

Essen: Krankenhaus ganz in der Nähe

Die Stadt bittet Anwohner und Anwohnerinnen, die im Umkreis von 250 Metern um die Bombenfundstelle wohnen, sich schon jetzt auf die Entschärfung am Montag einzustellen und einzuplanen, dass sie am Montag bis zum Abschluss der Maßnahme aus ihren Wohnungen evakuiert werden.

Die betroffenen Senioren- und Alteneinrichtungen sollen ab 10 Uhr evakuiert werden. Erst im Anschluss sollen voraussichtlich auch Anwohner im inneren Evakuierungsradius ihre Wohnungen verlassen müssen.

Auch die A52 wird sehr wahrscheinlich kurzzeitig gesperrt werden. Genauere Angaben zum Sperrbereich und zu den Sperrzeiten folgen am Montag, teilte die Stadt mit.

Am Montag wird auch ein Bürgertelefon für Fragen rund um die geplante Entschärfung geschaltet.

Das Impfzentrum Essen an der Messe wird mit Stand heute am Montag normal öffnen und alle Termine können stattfinden.