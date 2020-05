Essen: Bombe in der Stadt gefunden! Blindgänger erfolgreich gesprengt

Essen. Bombenfund in Essen! Am Montagnachmittag wurde in Essen-Vogelheim ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt. Die Bombe muss noch am selben Tag gesprengt werden. Das teilte die Stadt Essen bei Twitter mit.

Essen: Bombenfund in der Stadt – Sprengung erfolgreich

Auch die Warn-App Nina warnte vor dem Bombenfund in der Straße Wieselweg in Essen. Alle Gebäude, die sich im Umkreis von 250 Metern befinden, müssen geräumt werden. In einem Radius von 500 Metern um den Fundort muss gesperrt werden. 1003 Menschen müssen den Ort verlassen.

+++ Update: 20.14 Uhr: Die Bombe wurde erfolgreich gesprengt.

Um 19.56 Uhr hatte die Sprengung begonnen. Gegen 19 Uhr war die Evakuierung bereits abgeschlossen. Die Bombe wurde für die Sprengung mit Sand überschüttet. Ein Bagger wird aus der Baustelle noch geborgen. Sobald alles vorbereitet war, konnte die Sprengung beginnen.

Anwohner werden in Essen durch die Polizei informiert. Foto: Blaulichtnews Essen & NRW; Jörg Mizgalski/Harald Grunert

Die Bombe wurden während Bauarbeiten an einem Regen-Rückhaltebecken gefunden. Es handelt sich um eine britische Fünf-Zentner-Bombe. Der Blindgänger hat einen chemischen Langzeitzünder.

#EBombe in Vogelheim! Am Wieselweg in Vogelheim wurde ein Blindgänger gefunden. Die Weltkriegsbombe muss gesprengt werden. Infos folgen in Kürze hier an dieser Stelle und unter https://t.co/YwiX3Zmsgg. — Stadt Essen (@Essen_Ruhr) May 25, 2020

#EBombe: Sperrstellen festgelegt: Im roten, inneren Kreis der Sperrstelle ist eine vollständige Evakuierung notwendig. pic.twitter.com/qbEf9ZokRv — Stadt Essen (@Essen_Ruhr) May 25, 2020

Die Evakuierten werden der Betreuungsstelle im Stadion Essen an der Hafenstraße versorgt. Wie die Stadt Essen mitteilt, wird die Feuerwehr die besondere Lage durch das Coronavirus berücksichtigen. 145 Menschen sind derzeit im Einsatz, um die Sprengung vorzubereiten.

--------

Mehr News aus Essen:

Essen: Hubschrauber kreist über der Stadt – DAS ist der schockierende Grund

Essen: Ladendieb beim Klauen erwischt – was er dann macht, ist einfach dreist

Essen: Dieser Mode-Riese kehrt zurück in die Stadt – Comeback nach 12 Jahren!

--------

Anwohner werden gebeten, ihre Autos woanders zu parken. Auch sollen Gasgeräte abgestellt werden. Falls du Fragen hast: Infos zur Bombenentschärfung bekommst du beim Bürgertelefon unter Telefon 123-8881.

Auch Bombententschärfer haben mit der Corona-Pandemie zu kämpfen. Wie sich die Spezialisten daraufeinstellen, liest du hier <<< (js/ldi)