Essen: Bombe im Nordviertel entdeckt ++ Sprengung noch heute ++ Evakuierung gestartet

In Essen im Nordviertel wurde am Donnerstag eine britische Bombe entdeckt. (Symbolbild)

Bombe in Essen gefunden! Am Donnerstag wurde in der Katzenbruchstraße in Höhe der Hausnummer 27 im Nordviertel in Essen eine britische Fünf-Zentner-Bombe gefunden.

Die Bombe muss noch am Donnerstag gesprengt werden, teilt die Stadt Essen mit. Der Blindgänger hat einen Langzeitzünder. Bislang laufen die Vorbereitungen nach Plan. Das Ordnungsamt hat inzwischen den zweiten Evakuierungsrundgang gestartet. Es wird also eine lange Nacht.

+++ #EBombe: Der erste Evakuierungsdurchgang ist jetzt abgeschlossen. Das Ordnungsamt beginnt gleich mit dem zweiten Durchgang und auch der innere Kreis wird jetzt zugezogen. — Stadt Essen (@Essen_Ruhr) July 23, 2020

Essen: Blindgänger führt zu Verkehrsbehinderungen

Alle Gebäude im Umkreis von 250 Metern um die Bombenfundstelle werden bis zum Ende der Entschärfung evakuiert. Im Umkreis von 250 Metern bis 500 Metern sollte man sich während der Entschärfung in Gebäudeteilen aufhalten, die von der Bombe abgewandt liegen. Betroffen sind im inneren Kreis über 1.600 Menschen, im äußeren Ring über 2.700.

+++ #EBombe: Sperrstellen festgelegt: Im roten, inneren Kreis ist eine vollständige Evakuierung notwendig. pic.twitter.com/0nxVrucVRu — Stadt Essen (@Essen_Ruhr) July 23, 2020

Es kann zu Verkehrsbehinderungen auf den umliegenden Straßen sowie bei Bussen und Bahnen kommen. Die Ruhrbahn teilte bereits mit, dass ab dem Zeitpunkt der Sperrung die Tram 108 an der Haltestelle Viehofer Platz endet und damit alle Halte zwischen Viehofer Platz und Altenessen Bahnhof entfallen.

+++ Bombenfund im Essener Nordviertel+++

Ab dem Zeitpunkt der Sperrung, endet die Tram 108 an der (H) Viehofer Platz, alle (H) zwischen (H) Viehofer Platz und (H) Altenessen Bf Schleife entfallen. https://t.co/nZlIsB7jt6

.#eBombe pic.twitter.com/ph3H2TeQfU — Ruhrbahn GmbH (@ruhrbahn) July 23, 2020

Für die Personen die in dem Gebiet in Essen evakuiert werden müssen, wurde eine Betreuungsstelle in der Sporthalle der Universität Duisburg-Essen an der Gladbecker Straße 180-182 eingerichtet.

Wie die Stadt mitteilt, wird die Feuerwehr sich um die aktuell besondere Lage aufgrund des Coronavirus kümmern und entsprechende Hygiene-Maßnahmen vor Ort ergreifen.

Die Feuerwehr habe bereits mehr als 15 Übersee-Container beschafft, die jetzt an den Fundort gebracht werden müssen. Die Evakuierung werde gestartet, sobald das Material angeliefert wurde.

Autos, die in den markierten Bereichen stehen, sollten woanders abgestellt werden. Außerdem bittet die Stadt, Gasgeräte abzusperren.

Ein Bürgertelefon zur Bombenentschärfung für die Anwohner in Essen wird unter Telefon 123-8881 eingerichtet. (ldi/ms)