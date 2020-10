In Essen wurden gleich zwei Blindgänger gefunden. (Symbolbild)

Essen: Bombenfund mitten in der Stadt! Wichtige Verkehrsachse betroffen

Essen. Bombenfund in Essen!

Gleich zwei Blindgänger wurden am Mittwoch an der Gladbecker Straße (B224) in Essen-Altenessen auf Höhe der Hausnummer 180 gefunden.

Essen: B224 muss gesperrt werden

Dabei handelt es sich um eine fünf- und eine zehn-Zentner-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg. Die Entschärfung findet noch am Mittwoch statt. Es ist damit zu rechnen, dass die viel befahrene B224 von einer Sperrung betroffen sein wird. Auch die Stadt Essen warnte vor Verkehrsbehinderungen.

+++ #EBombe: An der Gladbecker Straße (ca. Höhe Hausnr. 180) wurden zwei Blindgänger gefunden (einer 5 Zentner, einer 10 Zentner). Die Weltkriegsbomben müssen noch heute entschärft werden. Infos folgen in Kürze hier an dieser Stelle und unter https://t.co/YwiX3Zmsgg. — Stadt Essen (@Essen_Ruhr) October 14, 2020

Über den genauen Radius der Evakuierung informierte nun die Stadt Essen: Im Umkreis von 500 Metern um die Bombenfundort werden alle Gebäude evakuiert. Im Umkreis von 500 Metern bis einem Kilometer sollen sich die Anwohner in Gebäudeteilen aufhalten, die von der Bombe abgewandt liegen.

Die Stadt Essen richtet für alle Anwohner ein, die aufgrund der Evakuierung ihre Häuser verlassen müssen. Dabei werde die Feuerwehr die besondere Lage unter dem Coronavirus berücksichtigen.

Weitere wichtige Hinweise der Stadt:

Autos bitte aus dem Evakuierungsradius entfernen

Gasgeräte absperren

An der Gladbecker Straße 180 befindet sich die Universitätssportanlage der Uni Duisburg-Essen. Die B224 gilt als wichtige Anbindung zwischen den nördlichen Stadtteilen und der Innenstadt.

Wir aktualisieren diesen Artikel weiter.