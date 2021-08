Essen: Bombenfund in Bergeborbeck. (Symbolbild)

Essen: Bombenfund in Bergeborbeck! Entschärfung erfolgreich

Wieder ein Bombenfund in Essen!

Im Stadtteil Bergeborbeck wurde ein britischer Blindgänger gefunden. Viele Bürger in Essen sind evakuiert worden. Die Zehn-Zentner-Bombe wurde bei Sondierungsarbeiten am Mittwoch in der Lüschershofstraße 73-75 gefunden.

Essen: Großangelegte Evakuierung

Alle Gebäude im Umkreis von 500 Metern um den Fundort der Bombe wurden bis zum Ende der Entschärfung evakuiert. Wer sich im erweiterten Umkreis von 500 bis 1.000 Metern aufhält, sollte sich in Räumen aufhalten, die der Bombe abgewandt sind.

Essen: Bombenfund in Bergeborbeck. (Symbolbild) Foto: imago/lausnitznews.de

Für diejenigen, die evakuiert werden müssen, wird eine Betreuungsstelle in der Feuerwache 3 (Ostuferstraße 16) eingerichtet. Dabei wird der Corona-Situation Rechnung getragen.

Das ist die Stadt Essen:

geht auf das vor 850 gegründete Frauenstift Essen zurück

582.760 Einwohner, neun Stadtbezirke und 50 Stadtteile, viertgrößte Stadt in NRW

seit 1958 Sitz des neugegründeten Bistums Essen

Wahrzeichen unter anderen: Zeche Zollverein, Villa Hügel, Grugapark Essen

war 2010 Kulturhauptstadt Europas und 2017 Grüne Hauptstadt Europas

Oberbürgermeister ist Thomas Kufen (CDU)

Wer in Bergeborbeck unterwegs ist, muss mit Verkehrsbehinderungen sowohl des Individualverkehrs als auch im ÖPNV rechnen. Wer ortskundig ist, solle den Bereich weiträumig umfahren.

Inzwischen ist die Entschärfung erfolgreich durchgeführt worden. Das teilt die Stadt Essen mit. Die Sperrungen im Verkehr und im ÖPNV würden jetzt sukzessive wieder abgebaut. Ein Bürgertelefon ist eingerichtet und erreichbar unter 0201/1238888.