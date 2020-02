Essen: In Essen wurde eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. (Symbolbild)

Essen: 500-Kilo-Bombe nahe Großmarkt gefunden! Entschärfung noch am Freitag ++ Nahverkehr eingeschränkt

Essen. Bomben-Alarm in Essen!

Am Freitagmorgen ist bei Bauarbeiten an der Bülowstraße/Am Freistein in der Nähe des Großmarktes im Stadtteil Nordviertel eine Zehn-Zentner-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden.

Sie soll noch am Freitag entschärft werden. Eine genaue Uhrzeit ist noch nicht bekannt. Von der Entschärfung sind im betroffenen Bereich zahlreiche Gewerbetriebe und öffentliche Einrichtungen, wie Schulen und Verwaltungsgebäude betroffen.

Essen: Zehn-Zenter-Bombe aus Zweitem Weltkrieg gefunden

Die Behörden räumen Wohngebäude und Gewerbebetriebe im Umkreis von 500 Metern um die Bombenfundstelle, erst nach der Entschärfung können sie wieder betreten werden.

Im Umkreis von 500 Metern bis 1000 Metern sollte man sich während der Entschärfung in Gebäudeteilen aufhalten, die von der Bombe abgewandt liegen.

+++ ACHTUNG! Bombenfund in Essen-#Nordviertel: Auf dem Spielplatz an der Straße Am Freistein/Ecke Bülowstraße wurde heute ein Blindgänger gefunden. Infos folgen! https://t.co/YwiX3Zmsgg #EBombe pic.twitter.com/sk96p6S9py — Stadt Essen (@Essen_Ruhr) February 28, 2020

Feuerwehr und Ordnungsamt bitten darum, Fahrzeuge während der Evakuierung und Entschärfung von der Straße zu entfernen. Gasgeräte sollten abgesperrt werden.

Kristenstab berät sich

Auch der Straßen- und öffentliche Nahverkehr könnte eingeschränkt werden. Ortskundige Autofahrer werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren.

Foto: Stadt Essen

Ein Krisenstab hat sich zusammengefunden, so eine Pressesprecherin der Stadt auf Anfrage von DER WESTEN. Stadt und Feuerwehr sind vor Ort. (cs/jg)