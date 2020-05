Essen: Familie wirft Polizei Misshandlung vor – JETZT spricht ein Ermittler

Essen. Der Fall hat landesweit für Aufsehen gesorgt!

Omar Ayoub (23) und seine Familie sollen in Essen Opfer von Polizei-Gewalt geworden sein. Ayoub war am 25. April zu Besuch bei seinen Eltern in Essen-Bochold. Die Polizei ist wegen Ruhestörung angerückt – der Beginn eines Routine-Einsatzes, der laut Ayoub völlig eskaliert ist.

Essen: Familienvater fassungslos! „Dachte, wären in Nordkorea!“

Laut der Aussagen des Familienvaters sollen er selbst und auch sein später dazu gekommener Vater von den Beamten erniedrigt und misshandelt worden sein. Auch seine Großmutter (80), seine kleine Schwester (16) und seine schwangere Ehefrau sollen von Essener Polizisten geschubst, geschlagen oder mit Pfefferspray besprüht worden sein.

Omar Ayoub erhebt schwere Vorwürfe gegen die Essener Polizei. Auf diesem Foto zieren Hämatome sein Gesicht. Foto: Privat

Ayoub damals zu DER WESTEN: „Ich dachte, wir wären in Nordkorea. Aber wir waren mitten in Deutschland. Ich bin deutscher Staatsbürger, bin hier geboren und hier aufgewachsen. Mein Vater ist deutscher Staatsbürger. Warum tut man uns sowas an?“ Ayoub glaubt, dass seine Familie und er nur deshalb misshandelt worden seien, weil sie libanesische Wurzeln haben.

Auch auf Instagram hat er das Martyrium geschildert und große Solidarität erfahren. Er habe Anzeige erstattet, hofft jetzt auf Gerechtigkeit. Und: Er wolle dafür kämpfen, dass so etwas keiner anderen unschuldigen Familie widerfährt.

Auch der Kopf von Omar Ayoubs Vater ist verletzt. Foto: Privat

Polizei Essen verweist auf Pressemitteilung

Die Essener Polizei hat auf eine Mitteilung vom 28. April verwiesen. Darin wird der Fall anders geschildert. So heißt es wörtlich: „Bei dem Einsatz der Ruhestörung wurden die beiden eingesetzten Polizeibeamten massiv angegriffen und mehrere Familienmitglieder solidarisierten sich. Nur durch den Einsatz von Pfefferspray und dem Einsatzmehrzweckstock gelang es den Beamten, die Gruppe in die Wohnung zurückzudrängen und sich selbst in Sicherheit zu bringen.“

Aus Neutralitätsgründen prüfe jetzt die Polizei Bochum die erhobenen Vorwürfe. Aktuell liegt der Fall bei der Staatsanwaltschaft Essen. Sie ist Ermittlungsherrin im Fall.

Bochumer Polizeisprecher: Ende der Ermittlungen noch nicht abzusehen

Im Gespräch mit DER WESTEN erläutert Frank Lemanis, Sprecher der Polizei Bochum, das weitere Vorgehen. Lemanis: „Das Verfahren unsererseits gegen die Essener Polizeibeamten ist noch nicht abgeschlossen, befindet sich also noch in der Sachbearbeitung. Da sich der Sachverhalt in Essen ereignet hat, leitet die dortige Staatsanwaltschaft das Ermittlungsverfahren.“

Man dürfe aber nicht außer Acht lassen, dass auch Ermittlungen gegen Omar Ayoub und dessen Vater laufen. Klar ist auch: Das Ende der Ermittlungen ist laut Lemanis noch nicht abzusehen. Der Polizist: „Das ist von verschiedenen Faktoren abhängig. Soweit notwendig, tauschen sich die Staatsanwaltschaft Essen und das Polizeipräsidium Bochum hinsichtlich der aktuellen Verfahrensstände aber aus.“

Frank Lemanis, Erster Polizeihauptkommissar und Pressesprecher der Bochumer Polizei. Foto: Polizei Bochum

Polizei will solche Vorwürfe erst gar nicht aufkommen lassen

Auf Vorwürfe der Opferseite, Polizisten würden ohnehin nicht ernsthaft gegen andere Polizisten ermitteln, sagt Lemanis: „Nicht der Polizei, sondern der Staatsanwaltschaft als eigenständige Behörde obliegt die Leitung des Ermittlungsverfahrens. Auch die Polizei NRW hat ein hohes Interesse daran, derartige Vorwürfe erst gar nicht aufkommen zu lassen.“

Und weiter: „Deswegen wurden verschiedene Mechanismen geschaffen, um die strafrechtlichen Ermittlungen gegen Polizeibeamte nicht in der eigenen Behörde, sondern durch eine andere, räumlich getrennte Polizeibehörde überprüfen zu lassen.“

„Uns ist gelegen, Vertrauen gerecht zu werden“

Ganz gleich, ob sich der schwere Vorwurf gegen die Essener Polizisten erhärtet oder nicht – Frank Lemanis hofft, dass der Ruf der Polizei im Allgemeinen nicht nachhaltig beschädigt wird. Der Polizeihauptkommissar: „Die Polizei in Deutschland genießt ein hohes Vertrauen in der Bevölkerung. Uns ist sehr daran gelegen, diesem Vertrauen gerecht zu werden.“

Um dann aber auch zu bedenken zu geben: „Unser Beruf macht aber leider das eine oder andere Mal die Anwendung körperlicher Gewalt als Reaktion auf das Verhalten unseres Gegenübers notwendig. Dafür hat der Gesetzgeber die Polizei mit dem staatlichen Gewaltmonopol ausgestattet. Dies lässt sich in unserem Beruf leider nicht immer vermeiden – auch wenn unsere Kollegen möglichst deeskalierend vorgehen.“