Essen: BMW und Audi liefern sich illegales Rennen – dabei beobachtet die Polizei ausgerechnet DAS

In Essen lieferten sich am Samstagabend mehrere Fahrer womöglich illegale Rennen. (Symbolbild)

In Essen lieferten sich am Samstagabend mehrere junge Autofahrer illegale Rennen. Darüber wurden die Beamten gegen 20.40 Uhr von Zeugen informiert. Zwei Fahrer (20, 21) in einem BMW und einem Audi wurden beobachtet wie sie an der Hindenburgstraße Ecke Hachestraße mehrmals die Motoren aufheulen ließen.

Laut Polizei Essen konnten die Zeugen zudem auch die Beschleunigungsrennen der Männer in den Fahrzeugen beobachten. Dabei soll ein 21-Jähriger das Heck seines grauen 3er BMWs zum Ausbruch gebracht haben.

Essen: BMW und Audi liefern sich illegales Rennen

Der 20-Jahre alter Fahrer eines schwarzen Audi A4 Cabrio und weitere Insassen sollen dabei Handyvideos davon gemacht haben. Als die Beamten eintrafen wurde den insgesamt sieben Beteiligten die Smartphones abgenommen. Zudem wurden die Führerscheine und Fahrzeuge der beiden Hobbyrennfahrer beschlagnahmt.

Wie die Polizei berichtet wurde etwas später, gegen 23.15 Uhr, ein weiter Hinweis auf zwei verdächtige Fahrzeuge an der Hachestraße Ecke Hans-Böckler-Straße gemeldet.

Als die Beamten dort ankamen, konnten sie sogar beobachten wie einer der Fahrer mit seinem Golf an der Einmündung über „Rot“ fuhr. Dabei soll das Auto fast mit einem entgegenkommenden Fahrzeug kollidiert sein, berichtet die Polizei Essen.

Essen: Beamte verfolgen die Fahrer

Die Fahrer (22, 23) in dem rote Golf GTI und einem grauer Hyndai I30N beschleunigten die Autos immer wieder und bremsten abrupt ab, dabei hielten sie den fließenden Verkehr auf.

Zudem wurden unbeteiligte Fahrer von den Autos geschnitten. Nachdem die jungen Männer schließlich beim Abbiegen auf die Gladbacher Straße eine rote Ampel missachteten, schnappten sich die Streifenpolizisten zunächst den 23-jährigen Hyundai-Fahrer und verfolgten ihn. Der Mann fuhr auf die A42 auf, an der Ausfahrt „Altenessen“ hielt er jedoch schließlich an und wurde von den Beamten kontrolliert.

Einer der Fahrer fuhr sogar auf die A40 um den Beamten womöglich zu entkommen. (Symbolbild) Foto: imago images / Rupert Oberhäuser

Bußgeldkatalog bei illegalen Autorennen:

Teilnahme: Freiheitsstrafe bis zu 2 Jahren oder Geldstrafe; Fahrerlaubnisentzug

...mit Gefährdung: Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder Geldstrafe; Fahrerlaubnisentzug

...mit Personenschaden: Freiheitsstrafe von 1 bis zu 10 Jahren; in minder schweren Fällen von 6 Monaten bis zu 5 Jahren; Fahrerlaubnisentzug

In der Zwischenzeit hatten Streifen den roten Golf GTI gefunden. Er stand geparkt aber verlassen unter der Autobahnbrücke an der Heßlerstraße Ecke Karlsstraße. Der 22-jährige Fahrer kehrte etwas später zu dem Wagen zurück, behauptete jedoch, nichts mit dem Golf zu tun zu haben. Die Schlüsse in seiner Hosentasche entlarvten ihn zum Schluss.

Polizei Essen ermittelt

In beiden Fällen wurden Ermittlungen wegen Verdacht der Teilnahme an einem nicht erlaubten Kraftfahrzeugrennen aufgenommen.

Die Polizei sucht nun weitere Zeugen oder Verkehrsteilnehmer, die von den Fahrzeugen womöglich selbst geschnitten und gefährdet wurden. Kannst du Angaben dazu machen? Dann melde dich bei der Polizei Essen unter der Rufnummer 0201/829-0. (mia)