Die Polizei nimmt einen Mann nach der Messer-Attacke in Essen fest.

Essen: Blutiger Streit in der Nacht – Polizei nimmt Mann sofort fest

Essen. Brutaler Streit in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in Essen. Gegen 4 Uhr eskalierte eine Auseinandersetzung an der Straße „Fischweiher“ Ecke „Fünfhandbank“.

Dabei hat sich das Opfer schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen zugezogen. Das bestätigte eine Sprecherin der Polizei Essen gegenüber DER WESTEN. Weiteren Informationen vor Ort zufolge soll ein Messer oder eine andere Stichwaffe im Spiel gewesen sein.

Blutiger Streit in Essen: Polizei nimmt Mann fest

Demnach soll sich der Streit in einer Wohnung abgespielt haben. Zum Tatzeitpunkt sollen sich dort zwei Männer und eine Frau aufgehalten haben. Das konnte die Polizeisprecherin wenige Stunden nach der Attacke allerdings noch nicht bestätigen.

Wie die Sprecherin allerdings mitteilten konnte, konnten die Beamten vor Ort einen tatverdächtigen Mann festnehmen.

Opfer mit Rettungswagen ins Krankenhaus

Das Opfer der Tat soll unbestätigten Informationen zufolge in den Schockraum des Klinikums Essen eingeliefert worden sein. Zum Alter und Geschlecht des Opfers liegen noch keine offiziellen Informationen vor. Unseren Informationen zufolge handelt es sich bei dem Opfer um einen Mann.

Auch weitere Hintergründe der Tat sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Wir berichten weiter. (ak)