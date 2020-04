Essen: Das Bier muss dringend weg! Club in der Innenstadt hat kuriose Idee

In der Innenstadt in Essen gibt es eine Bier-Rettungsaktion.

Essen. In Essen gibt es ein Bier-Rettungsprogramm! Der Club „turock“ will in der Corona-Krise nicht auf seinen Biervorräten sitzen bleiben – und hat deshalb eine kuriose Idee.

In Absprache mit dem Ordnungsamt werden die Vorräte am Samstag in der Innenstadt in Essen ausgeschenkt. Dafür bittet der Nachtclub um eine freiwillige Spende.

Essen: Das „turock“ schenkt Bier aus

Auf der Facebook-Seite des „turock“ heißt es, dass ein Außer-Haus-Ausschank vom Ordnungsamt genehmigt wurde. Das Bier könne am Samstag zwischen 14 und 20 Uhr direkt vor der Tür der Metal-Disko abgeholt werden.

Jeder, der möchte, bekomme „ein frisch gezapftes Krombacher, Guiness, Hophouse 13 oder Cider“, heißt es bei Facebook. Im Gegenzug wird lediglich um eine freiwillige Spende gebeten.

Regeln vom Ordnungsamt

Wegen der Corona-Krise muss das „turock“ beim Bier-Ausschank allerdings doch einige Regeln befolgen. So müssen die Wartenden in der Schlange einen Mindestabstand von 1,5 Metern einhalten.

Außerdem dürfen keine selbst mitgebrachten Behälter befüllt werden und es darf erst in 50 Metern Entfernung getrunken werden. Nur so kann verhindert werden, dass das Bier im Abfluss landet. „Also kommt vorbei und rettet viele unschuldige Biere“, locken die Veranstalter.

Die turock-Fans waren jedenfalls schon bei der Ankündigung begeistert. Sie schreiben unter anderem unter dem Post:

„Ich schmecke das kühle Guinness schon auf meinen Lippen“

„Sehr schöne Aktion, auch wenn ich mit Bier nix anfangen kann. Habt ihr nicht auch ein Jack Daniel's Rettungsprogramm?“

„Jetzt noch ein paar Lautsprecher mit Musik an die Fenster stellen und alles ist super.“

„Wenn ich nicht arbeiten muss, bin ich dabei“

Doch andere sehen die Situation kritischer: „Denkt bitte dran, dass auch Ansammlungen nicht erlaubt sind. Also fangt bitte nicht an, euch mit mehreren Leuten nach 50 Metern zu tummeln.“ (nr)