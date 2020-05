Essen: Bewaffneter Überfall auf Supermarkt! Polizei sucht mit Hubschrauber nach DIESEN zwei Männern

Essen. Polizeieinsatz am Samstagabend in Essen! Es klingt wie eine Szene aus einem Krimi. Doch was sich gegen 20.55 Uhr in Essen an der Levinstraße abgespielt hatte, war die pure Realität.

Dort hatten zwei bewaffnete Männer einen Supermarkt ausgeraubt, konnten mit der Beute flüchten. Die Polizei setzte bei der anschließenden Suche einen Hubschrauber ein.

Essen: Bewaffneter Überfall auf Supermarkt! Polizei sucht zwei Männer

Wie die Polizei Essen am Sonntag mitteilte, wollten die Supermarkt-Mitarbeiter gerade den Laden schließen, als die zwei mit Mundschutz getarnten Männer - die sich im Geschäft zunächst als Kunden ausgaben - ihre Waffen zückten und Geld forderten. Mitsamt der Beute konnten sie schließlich fliehen.

---------

Mehr News aus NRW:

Essen: Horror-Unfall! 31-Jähriger klettert auf Mast – Stromschlag bei 15.000 Volt!

NRW: Kurioser Fund! Mann nimmt Nähmaschine von Straße mit – als er DAS darin findet, traut er seinen Augen nicht

NRW: Polizei nimmt illegalen Puff hoch – eine der Damen hatte gerade...

---------

Obwohl die Beamten sich noch am Samstagabend sowohl mit Hubschrauber als auch mit Diensthund auf die Suche nach den mutmaßlichen Räubern begaben, konnten diese weiterhin erfolgreich untertauchen.

Jetzt bittet die Polizei um Hilfe aus der Bevölkerung. Ein Augenzeuge hatte noch am Abend zwei schwarz gekleidete Männer in Richtung Kanal rennen sehen. Sie werden folgendermaßen beschrieben:

1. Täter:

Etwa 1,85 Meter groß und schlank.

Er trug eine dunkle Jeans und eine schwarze Jacke (vermutlich Wellensteyn)

2. Täter:

Sehr schlank etwa 10 Zentimeter kleiner

Er trug eine dunkle Jeans und einen schwarzen Kapuzenpullover.

Er hatte einen südländischen Akzent und klang recht jung.

Beide Männer hatten ihre Kapuzen über den Kopf gezogen und trugen einen Einmal-Mundschutz

Falls du was gesehen hast und Angaben zur Tat machen kannst, melde dich bitte unter der zentralen Rufnummer 0201/829-0 bei der Polizei. (jhe)