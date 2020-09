Essen: Bewaffnete Überfälle – Polizei sucht mit irritierenden Bildern

Essen. Gleich zwei Mal hat ein junger Räuber in Essen in den vergangenen Wochen zugeschlagen. Das erste Mal in einem Kiosk, anschließend in einer Jugendeinrichtung.

Bei beiden Raubzügen bedrohte der Unbekannte seine Opfer mit einer Schusswaffe. Um dem Wiederholungstäter auf die Schliche zu kommen, hat die Polizei Essen nun ein Phantombild von ihm veröffentlicht – doch das sorgt für Irritationen.

Essen: Polizei sucht Räuber mit diesem Phantombild – das Bild überrascht

Weil die Zeugen eine gute Beschreibung des Mannes machen konnten, ließ die Polizei das Bild erstellen. Sie hofft nun, dadurch Hinweise zur Identität oder des Aufenthaltsorts des Räubers zu erhalten.

+++ Essen: Nach dem Polizeiskandal ist das Vertrauen futsch – was jetzt passieren muss +++

Anscheinend waren sich alle Zeugen einig: Der mutmaßliche Täter ist noch grün hinter den Ohren!

Die Polizei Essen sucht nach diesem Räuber. Hast du ihn gesehen? Foto: Polizei Essen

Auf den Phantombildern wirkt er jung wie ein Teenager. Eine Zeugin aus dem Kiosk schätzt ihn auf etwa 20, der Mitarbeiter der Jugendeinrichtung auf 18 Jahre. Der mutmaßliche Täter ist etwa 1,80 Meter groß, schlank und trägt seine blonden Haare kurz.

+++ Polizei Essen: Nazi-Skandal erschüttert NRW – Reul mit deutlichen Worten: „Wir brauchen ...“ +++

Wegen dieser Taten wird der junge Mann gesucht

Diese zwei Taten werden dem jugendlich aussehenden Räuber konkret vorgeworfen:

Am 6. September soll er einen Kiosk an der Erdwegstraße in Essen überfallen haben. Gegen 23.40 Uhr betrat der maskiert die Verkaufshalle und forderte mit vorgehaltener Schusswaffe Bargeld

Einen Tag später soll er gegen 23 Uhr eine Jugendeinrichtung in Bochold aufgesucht haben. Er habe vorgetäuscht, einen Bewohner der Einrichtung besuchen zu wollen. Der Betreuer bat ihn herein und wollte ihn zum richtigen Zimmer begleiten, als der Räuber ihm die Waffe in den Nacken drückte und auch hier Bargeld forderte.

-----------------------------

Mehr Themen aus Essen:

Polizei Essen: Nazi-Skandal in NRW – Experte warnt: „Polizisten sind nicht...“

Essen: Beliebtes Start-Up zieht in jahrelang leerstehendes Haus an A40 – und das aus gutem Grund

Bochum: Mann stellt Bahnhofs-Randalierer zur Rede – dann kommt es zum Eklat

-----------------------------

Die Polizei Essen hat dieses Phatombild veröffentlicht. Foto: Polizei Essen

In beiden Fällen gelang dem Mann die Flucht. Weil Örtlichkeit, Vorgehensweise und Personenbeschreibung des mutmaßlichen Täters in beiden Fällen nahezu identisch waren, geht die Polizei davon aus, dass es sich um dieselbe Person handelt.

So erreichst du die Polizei Essen

Kommt dir der jugendlich aussehende Räuber bekannt vor? Dann teile der Polizei deinen Hinweis mit. Die Beamten kannst du unter der Telefonnummer 0210/829-0 erreichen. (vh)