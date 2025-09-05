Großalarm an Essener Schule: Schüler attackiert Lehrerin mit Messer ++ Tatverdächtiger festgenommen!

Die Polizei Essen ist mit einem Großaufgebot am Berufskolleg Blücherstraße im Einsatz. Dort soll ein Schüler gegen 9.30 Uhr eine Lehrerin attackiert und schwer verletzt haben.

Wie die Polizei Essen bestätigt, wurde die verletzte Lehrkraft vom Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Einsatzkräfte sind jedoch weiterhin vor Ort, auch ein Spezialeinsatzkommando. Ein Hubschrauber kreist ebenfalls über dem Ort des Geschehens. Die Polizei appelliert an alle Bürger, den Bereich zu meiden.

Essen: Schüler soll Lehrerin in Bauch gestochen haben

Wie die „Bild“ berichtet, soll ein Schüler einer Lehrerin mit einem Messer in den Bauch gestochen haben. Die Polizei bestätigt lediglich Stichverletzungen. Akute Lebensgefahr bestehe demnach nicht. Ungeachtet dessen müsse die Lehrerin in der Uni-Klinik Essen notoperiert werden.

Eine Lehrkraft des Berufskollegs Blücherstraße in Essen soll schwer verletzt worden sein. Der Rettungsdienst bringt sie ins Krankenhaus. Foto: Leonhard Kreissig

Der Täter war rund zwei Stunden auf der Flucht. Daher waren alle Bürger dazu aufgerufen, sich vom Umfeld der Schule nördlich der Essener Innenstadt fernzuhalten. Gegen 11.30 Uhr dann die Nachricht: Ein Tatverdächtiger wurde an der Ecke Ruhrallee/Helbingstraße festgenommen. Ob es sich wirklich um den Täter handelt, muss jetzt werden. An der Suche war auch ein Hubschrauber beteiligt. Ob weitere Menschen bei der Attacke verletzt worden sind, ist unbekannt.

Schülerin: „Wir sind in einem Raum und dürfen nicht raus“

Zahlreiche Schülerinnen und Schüler befinden sich noch im Gebäude. Unterdessen treffen immer mehr Angehörige ein, die sich um ihre Kinder sorgen. Viele versammeln sich auf einem Lidl-Parkplatz, haben über Handy Kontakt zu ihren Kindern. Unter ihnen ist Ibrahim El. (34) aus Essen. Seine Schwester Ranja (19) besucht die Schule. „Sie ist noch in der Klasse und hat mir mitgeteilt, dass eine Lehrerin abgestochen worden ist und die momentan nicht aus der Klasse raus dürfen.“

+++ Auch interessant: Dramatische Szenen auf Essener Parkdeck – Auto erfasst Kinder: 14-Jährige eingeklemmt +++

Per Handy hat eine andere Schülerin, die ihren Namen nicht nennen möchte, mitgeteilt: „Es ist wie im Film. Wir sind in einem Raum und dürfen nicht raus. Auf einmal sind Menschen an unserem Klassenraum vorbeigelaufen und wir mussten uns einsperren.“

Display content from Twitter An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Blut auf dem Boden eines Schulflurs

Sarah (21) ist ebenfalls Schülerin, aber krank und daher am Morgen nicht zur Schule gegangen. Als sich am Morgen viele Mitschülerinnen bei ihr melden und berichten, was in der Schule passiert ist, macht sich auch Sarah auf den Weg. Sie schildert unserer Reporterin, dass auf dem Boden eines Schulflurs Blut zu sehen war und dann alle Schüler direkt in die Klassen gehen mussten.

Wir berichten in Kürze weiter.

Mehr News: