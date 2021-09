In Essen wurde die Feuerwehr wegen einer Rauchentwicklung zum Berliner Platz gerufen.

Essen: Dicker Qualm! Großeinsatz am Berliner Platz – das steckt dahinter!

Essen. Großeinsatz am Berliner Platz in Essen! Die Feuerwehr rückte mit mehreren Löschfahrzeugen an.

Am Mittwochnachmittag gegen 15.20 Uhr wurde der Feuerwehr Essen eine dichte Rauchentwicklung im Bereich der U-Bahn gemeldet.

In Essen lief die Bremse einer U-Bahn heiß. Foto: DER WESTEN/Metin Gülmen

Essen: Dicke Rauchschwaden zu sehen

Mehrere Einsatzkräfte machten sich vor Ort auf die Suche nach einem Brandherd. Wie die Feuerwehr gegenüber DER WESTEN mitteilt, soll eine heiß gelaufene Bremse der Ruhrbahn für den Qualm verantwortlich gewesen sein.

Ein Brand sei nicht entstanden, auch wurde niemand verletzt. Die Feuerwehr Essen konnte schnell Entwarnung geben und nach 30 Minuten wieder abrücken. Einzelne Bahngleise wurden vorsorglich gesperrt. (mg/ldi)